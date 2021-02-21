فضل الصدقة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"صدقة السر تطفئ غضب الرب".أخرجه الطبراني ،الألباني صحيح الترغيب.،

قال ابن كثير رحمه الله:في قوله تعالى:

"إن تبدوا الصدقات فنعما هي"،

أي:إن أظهرتموها فنعم شيئ هي ،وقوله:

"وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم"،

فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ،لأنه أبعد عن الرياء ،إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من إقتداء الناس به ،فيكون أفضل من هذه الحيثية .(تفسير القرآن الكريم).، الصدقة فضلها عظيم وبركتها تمتد للمال والأبناء والصحة والأهم من ذلك أنها رصيد تكنزه لنفسك يوم الموقف العظيم، لولا عظم الصدقة ومكانتها عند الله ،لنا كان أول مايرجو العبد لو اتيح له الرجعة إلا الدنيا أن يتصدق! ،قال ابن عباس رضي الله عنه:

(تصدقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت فلا تقبل توبة ولاينفع عمل)

،كل يوم تشرق عليك فيه الشمس وأنت حي هو منحة جديدة لك لاستدراك مافاتك، فهل من معتبر؟، قال الامان ابن القيم من فضائل الصدقة:

(المتصدق يستخدم جندا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه، فمن لم يكن له جند وله عدو فإنه يوشك أن يظفر به عدوه) ،

وقال ابن القيم:

(الصدقة تفدي العبد من عذاب الله فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه فتجيئ الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. الوابل الصيب.