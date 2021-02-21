فضل الصدقة ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,744
النقاط
1,411
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صدقة السر تطفئ غضب الرب".أخرجه الطبراني ،الألباني صحيح الترغيب.، قال ابن كثير رحمه الله:في قوله تعالى:"إن تبدوا الصدقات فنعما هي"،أي:إن أظهرتموها فنعم شيئ هي ،وقوله:"وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم"،فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ،لأنه أبعد عن الرياء ،إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من إقتداء الناس به ،فيكون أفضل من هذه الحيثية .(تفسير القرآن الكريم).، الصدقة فضلها عظيم وبركتها تمتد للمال والأبناء والصحة والأهم من ذلك أنها رصيد تكنزه لنفسك يوم الموقف العظيم، لولا عظم الصدقة ومكانتها عند الله ،لنا كان أول مايرجو العبد لو اتيح له الرجعة إلا الدنيا أن يتصدق! ،قال ابن عباس رضي الله عنه:(تصدقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت فلا تقبل توبة ولاينفع عمل) ،كل يوم تشرق عليك فيه الشمس وأنت حي هو منحة جديدة لك لاستدراك مافاتك، فهل من معتبر؟، قال الامان ابن القيم من فضائل الصدقة:(المتصدق يستخدم جندا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه، فمن لم يكن له جند وله عدو فإنه يوشك أن يظفر به عدوه) ،وقال ابن القيم:(الصدقة تفدي العبد من عذاب الله فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه فتجيئ الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. الوابل الصيب.
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
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