الجزائر تستبدل طائرات MiG-29 القديمة بجيل جديد من مقاتلات Su-30MKA Flanker

ما رايك في مقاتلات Su-30MKA Flanker من جيل 4++

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السلام عليكم و رحمة الله

تتوقع القوات الجوية الجزائرية استلام وحدة من 16 مقاتلة من طراز Su-30MKA Flanker للوزن الثقيل لتوسيع أسطولها الحالي المكون من 58 طائرة ، كجزء من برنامج التحديث الذي سيشهد تقاعدها من طائرات MiG-29S التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة. وبحسب ما ورد تم تقديم طلب بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2019 لشراء 30 طائرة مقاتلة روسية جديدة ، والتي تضم إلى جانب طائرات Su-30 14 طائرة من طراز MiG-29M متوسطة الوزن بدأت بالفعل في التسليم. تستخدم MiG-29M هيكلًا مختلفًا للطائرة MiG-29S مع استخدام أكبر بكثير للمواد المركبة الحديثة ، وتتطلب صيانة أقل ، وتدمج شاشات قمرة القيادة الجديدة وأنظمة الحرب الإلكترونية وإلكترونيات الطيران والمحركات وأجهزة الاستشعار. على عكس Su-30MKA ، لم تكن MiG-29M طائرة أرسلتها الجزائر سابقًا ولم يتم نشرها إلا من قبل روسيا ومصر قبل بدء عمليات التسليم في أكتوبر 2020. لا Su-30MKA ولا MiG-29M متخصصان بشكل خاص في أي دور ، مع تتمتع بقدرات عالية في الجو ، وتضرب وأدوارًا مضادة للشحن وتنشر مجموعة واسعة من أنواع الذخائر المتقدمة لهذه الأغراض. وتتراوح التسليح من صواريخ كروز المضادة للسفن Kh-35 و Kh-31 إلى صواريخ R-77 النشطة الموجهة بالرادار جو-جو.
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في حين أن MiG-29 و Su-30 يشكلان الجزء الأكبر من الأسطول الجزائري ، يتم نشرهما جنبًا إلى جنب مع طائرات أثقل وأكثر تخصصًا بما في ذلك أسراب متعددة من مقاتلات الضربة Su-24M وسرب واحد من طائرات الاعتراض MiG-25. كانت هناك تقارير متعددة تفيد بأنه من المتوقع أيضًا البدء في استبدال أساطيل Su-24M و MiG-25 - الأولى بمقاتلات Su-34M الضاربة التي كانت في الخدمة في روسيا منذ عام 2014 والأخيرة بواسطة Su-57 التالية جيل الطائرات الشبح التي خدمت في القوات الجوية الروسية منذ ديسمبر 2020. باعتبارها المقاتلة الأكثر استخدامًا في الخدمة الجزائرية ، سيظل Su-30MKA يعتمد عليها لأداء غالبية المهام وتعتبر واحدة من أكثر المقاتلات قدرة في الخدمة. أفريقيا أو العالم العربي. من حيث الأداء جوًا ، لطالما اعتبرت المقاتلة الأكثر قدرة في إفريقيا حتى دخولها الخدمة في مصر من طراز Su-35 اعتبارًا من عام 2020. على الرغم من اعتمادها بشكل كبير على التقنيات الروسية ، إلا أن المقاتلات تستخدم الرؤوس الفرنسية وشاشات العرض متعددة الوظائف المصنعة بواسطة مجموعة Thales و Sagem. تتمتع Su-30MKA بقدرة تحمل عالية للغاية تسمح لها بنشر ما يصل إلى اثني عشر صاروخًا للقيام بمهام عبر مسافات كبيرة - بما في ذلك عبر معظم أنحاء أوروبا القارية إذا كانت تعمل من المطارات في شمال الجزائر. على الرغم من أنها تتطلب مزيدًا من الصيانة وتكاليف تشغيلية ألى طراز MiG-29M الأصغر ، إلا أن المقاتلات ستوفر تحسينًا كبيرًا على طائرات MiG-29S الأقدم التي تحل محلها وتتمتع بميزة مريحة على معظم المقاتلات الغربية.
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تم اخد معلومات من مجلة ميلتري وتش
الى لقاء
 
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