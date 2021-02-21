الجزائر تستبدل طائرات MiG-29 القديمة بجيل جديد من مقاتلات Su-30MKA Flanker

ڄۚــۏڪــﯡڧ
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السلام عليكم و رحمة الله
تتوقع القوات الجوية الجزائرية استلام وحدة من 16 مقاتلة من طراز Su-30MKA Flanker للوزن الثقيل لتوسيع أسطولها الحالي المكون من 58 طائرة ، كجزء من برنامج التحديث الذي سيشهد تقاعدها من طائرات MiG-29S التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة. وبحسب ما ورد تم تقديم طلب بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2019 لشراء 30 طائرة مقاتلة روسية جديدة ، والتي تضم إلى جانب طائرات Su-30 14 طائرة من طراز MiG-29M متوسطة الوزن بدأت بالفعل في التسليم. تستخدم MiG-29M هيكلًا مختلفًا للطائرة MiG-29S مع استخدام أكبر بكثير للمواد المركبة الحديثة ، وتتطلب صيانة أقل ، وتدمج شاشات قمرة القيادة الجديدة وأنظمة الحرب الإلكترونية وإلكترونيات الطيران والمحركات وأجهزة الاستشعار. على عكس Su-30MKA ، لم تكن MiG-29M طائرة أرسلتها الجزائر سابقًا ولم يتم نشرها إلا من قبل روسيا ومصر قبل بدء عمليات التسليم في أكتوبر 2020. لا Su-30MKA ولا MiG-29M متخصصان بشكل خاص في أي دور ، مع تتمتع بقدرات عالية في الجو ، وتضرب وأدوارًا مضادة للشحن وتنشر مجموعة واسعة من أنواع الذخائر المتقدمة لهذه الأغراض. وتتراوح التسليح من صواريخ كروز المضادة للسفن Kh-35 و Kh-31 إلى صواريخ R-77 النشطة الموجهة بالرادار جو-جو.
في حين أن MiG-29 و Su-30 يشكلان الجزء الأكبر من الأسطول الجزائري ، يتم نشرهما جنبًا إلى جنب مع طائرات أثقل وأكثر تخصصًا بما في ذلك أسراب متعددة من مقاتلات الضربة Su-24M وسرب واحد من طائرات الاعتراض MiG-25. كانت هناك تقارير متعددة تفيد بأنه من المتوقع أيضًا البدء في استبدال أساطيل Su-24M و MiG-25 - الأولى بمقاتلات Su-34M الضاربة التي كانت في الخدمة في روسيا منذ عام 2014 والأخيرة بواسطة Su-57 التالية جيل الطائرات الشبح التي خدمت في القوات الجوية الروسية منذ ديسمبر 2020. باعتبارها المقاتلة الأكثر استخدامًا في الخدمة الجزائرية ، سيظل Su-30MKA يعتمد عليها لأداء غالبية المهام وتعتبر واحدة من أكثر المقاتلات قدرة في الخدمة. أفريقيا أو العالم العربي. من حيث الأداء جوًا ، لطالما اعتبرت المقاتلة الأكثر قدرة في إفريقيا حتى دخولها الخدمة في مصر من طراز Su-35 اعتبارًا من عام 2020. على الرغم من اعتمادها بشكل كبير على التقنيات الروسية ، إلا أن المقاتلات تستخدم الرؤوس الفرنسية وشاشات العرض متعددة الوظائف المصنعة بواسطة مجموعة Thales و Sagem. تتمتع Su-30MKA بقدرة تحمل عالية للغاية تسمح لها بنشر ما يصل إلى اثني عشر صاروخًا للقيام بمهام عبر مسافات كبيرة - بما في ذلك عبر معظم أنحاء أوروبا القارية إذا كانت تعمل من المطارات في شمال الجزائر. على الرغم من أنها تتطلب مزيدًا من الصيانة وتكاليف تشغيلية ألى طراز MiG-29M الأصغر ، إلا أن المقاتلات ستوفر تحسينًا كبيرًا على طائرات MiG-29S الأقدم التي تحل محلها وتتمتع بميزة مريحة على معظم المقاتلات الغربية.
تم اخد معلومات من مجلة ميلتري وتش
الى لقاء
تتوقع القوات الجوية الجزائرية استلام وحدة من 16 مقاتلة من طراز Su-30MKA Flanker للوزن الثقيل لتوسيع أسطولها الحالي المكون من 58 طائرة ، كجزء من برنامج التحديث الذي سيشهد تقاعدها من طائرات MiG-29S التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة. وبحسب ما ورد تم تقديم طلب بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2019 لشراء 30 طائرة مقاتلة روسية جديدة ، والتي تضم إلى جانب طائرات Su-30 14 طائرة من طراز MiG-29M متوسطة الوزن بدأت بالفعل في التسليم. تستخدم MiG-29M هيكلًا مختلفًا للطائرة MiG-29S مع استخدام أكبر بكثير للمواد المركبة الحديثة ، وتتطلب صيانة أقل ، وتدمج شاشات قمرة القيادة الجديدة وأنظمة الحرب الإلكترونية وإلكترونيات الطيران والمحركات وأجهزة الاستشعار. على عكس Su-30MKA ، لم تكن MiG-29M طائرة أرسلتها الجزائر سابقًا ولم يتم نشرها إلا من قبل روسيا ومصر قبل بدء عمليات التسليم في أكتوبر 2020. لا Su-30MKA ولا MiG-29M متخصصان بشكل خاص في أي دور ، مع تتمتع بقدرات عالية في الجو ، وتضرب وأدوارًا مضادة للشحن وتنشر مجموعة واسعة من أنواع الذخائر المتقدمة لهذه الأغراض. وتتراوح التسليح من صواريخ كروز المضادة للسفن Kh-35 و Kh-31 إلى صواريخ R-77 النشطة الموجهة بالرادار جو-جو.
في حين أن MiG-29 و Su-30 يشكلان الجزء الأكبر من الأسطول الجزائري ، يتم نشرهما جنبًا إلى جنب مع طائرات أثقل وأكثر تخصصًا بما في ذلك أسراب متعددة من مقاتلات الضربة Su-24M وسرب واحد من طائرات الاعتراض MiG-25. كانت هناك تقارير متعددة تفيد بأنه من المتوقع أيضًا البدء في استبدال أساطيل Su-24M و MiG-25 - الأولى بمقاتلات Su-34M الضاربة التي كانت في الخدمة في روسيا منذ عام 2014 والأخيرة بواسطة Su-57 التالية جيل الطائرات الشبح التي خدمت في القوات الجوية الروسية منذ ديسمبر 2020. باعتبارها المقاتلة الأكثر استخدامًا في الخدمة الجزائرية ، سيظل Su-30MKA يعتمد عليها لأداء غالبية المهام وتعتبر واحدة من أكثر المقاتلات قدرة في الخدمة. أفريقيا أو العالم العربي. من حيث الأداء جوًا ، لطالما اعتبرت المقاتلة الأكثر قدرة في إفريقيا حتى دخولها الخدمة في مصر من طراز Su-35 اعتبارًا من عام 2020. على الرغم من اعتمادها بشكل كبير على التقنيات الروسية ، إلا أن المقاتلات تستخدم الرؤوس الفرنسية وشاشات العرض متعددة الوظائف المصنعة بواسطة مجموعة Thales و Sagem. تتمتع Su-30MKA بقدرة تحمل عالية للغاية تسمح لها بنشر ما يصل إلى اثني عشر صاروخًا للقيام بمهام عبر مسافات كبيرة - بما في ذلك عبر معظم أنحاء أوروبا القارية إذا كانت تعمل من المطارات في شمال الجزائر. على الرغم من أنها تتطلب مزيدًا من الصيانة وتكاليف تشغيلية ألى طراز MiG-29M الأصغر ، إلا أن المقاتلات ستوفر تحسينًا كبيرًا على طائرات MiG-29S الأقدم التي تحل محلها وتتمتع بميزة مريحة على معظم المقاتلات الغربية.
تم اخد معلومات من مجلة ميلتري وتش
الى لقاء