اخي الحبيب صحح مفهـومـك عـن معنـى الجنـة

Ma$Ter

Ma$Ter

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⭕اخي الحبيب صحح مفهـومـك عـن معنـى الجنـة⭕

🔆 قال الإمام ابن القيم رحمه الله :
🤚🏻 الجنة ليست إسماً لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب، والحور العين، والأنهار والقصور.

🔊 وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة.
👌🏻 فإن الجنة *اسـم لدار النعيـم المطلـق الكامـل.*
🔊 ومن أعظم نعيم الجنة *التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، وسماع كلامه، وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه.*

👈🏼 فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور، إلى هذه اللذة أبدا

👌🏻 فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك. كما قال تعالى: {ورضوان من الله أكبر} [التوبة: 72] .
وأتى به منكرا في سياق الإثبات؛ أي: أي شيء كان من رضاه عن عبده: فهو أكبر من الجنة.
📓 مدارج السالك
 
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