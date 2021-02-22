Ma$Ter
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اخي الحبيب صحح مفهـومـك عـن معنـى الجنـة
قال الإمام ابن القيم رحمه الله :
الجنة ليست إسماً لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب، والحور العين، والأنهار والقصور.
وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة.
فإن الجنة *اسـم لدار النعيـم المطلـق الكامـل.*
ومن أعظم نعيم الجنة *التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، وسماع كلامه، وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه.*
فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور، إلى هذه اللذة أبدا
فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك. كما قال تعالى: {ورضوان من الله أكبر} [التوبة: 72] .
وأتى به منكرا في سياق الإثبات؛ أي: أي شيء كان من رضاه عن عبده: فهو أكبر من الجنة.
مدارج السالك