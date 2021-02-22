اقتراحاتكم لديكور البيت ؟

ONjINE
:: عضو مُشارك ::
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- أنثى
السلام عليكم
اهل اللمة ان شاء الله تكونو بخيير
هه من زمان ماحطيت منشور ... الدرااسة ياناس
المهم اليوم محتاجة مساعدتكم
في ديكورات
لمهم { فايونص دالدوصول كارلاج للبيت
رح نحط هكا اقتراحات مثلا هذا : د المهم يكون ابيض بيج رمادي ... الوان مش فاقعة
وتاني بخصوص ورق الحائط هذاك لي عندو معلومة يفيدني وقلولي السعر مثلا واسكو مليح ؟
{ وقعت في حب بعض التصاميم البنفسجي ياعااالم
وهذي
المهم ياجماعة نتكل عليكم محتاجة الاقتراحات ضروري
@sami44 يااخي انت وين مختفي ؟ الحق انت عندك خيرة بهذو الحاجات
نستنى ندخل ونلقى نماذج
وشكرا عفوا
هيا في امان الله
اهل اللمة ان شاء الله تكونو بخيير
هه من زمان ماحطيت منشور ... الدرااسة ياناس
المهم اليوم محتاجة مساعدتكم
في ديكورات
لمهم { فايونص دالدوصول كارلاج للبيت
رح نحط هكا اقتراحات مثلا هذا : د المهم يكون ابيض بيج رمادي ... الوان مش فاقعة
وتاني بخصوص ورق الحائط هذاك لي عندو معلومة يفيدني وقلولي السعر مثلا واسكو مليح ؟
{ وقعت في حب بعض التصاميم البنفسجي ياعااالم
وهذي
المهم ياجماعة نتكل عليكم محتاجة الاقتراحات ضروري
@sami44 يااخي انت وين مختفي ؟ الحق انت عندك خيرة بهذو الحاجات
نستنى ندخل ونلقى نماذج
وشكرا عفوا
هيا في امان الله