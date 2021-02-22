اقتراحاتكم لديكور البيت ؟

السلام عليكماهل اللمة ان شاء الله تكونو بخييرهه من زمان ماحطيت منشور ... الدرااسة ياناسالمهم اليوم محتاجة مساعدتكمفي ديكوراتلمهم { فايونص دالدوصول كارلاج للبيترح نحط هكا اقتراحات مثلا هذا : د المهم يكون ابيض بيج رمادي ... الوان مش فاقعةوتاني بخصوص ورق الحائط هذاك لي عندو معلومة يفيدني وقلولي السعر مثلا واسكو مليح ؟وقعت في حب بعض التصاميم البنفسجي ياعااالموهذيالمهم ياجماعة نتكل عليكم محتاجة الاقتراحات ضرورييااخي انت وين مختفي ؟ الحق انت عندك خيرة بهذو الحاجاتنستنى ندخل ونلقى نماذجوشكرا عفواهيا في امان الله