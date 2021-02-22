اقتراحاتكم لديكور البيت ؟

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
438
النقاط
541
العمر
17
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
السلام عليكم

اهل اللمة ان شاء الله تكونو بخيير 😀

هه من زمان ماحطيت منشور ... الدرااسة ياناس 😂 💔

المهم اليوم محتاجة مساعدتكم
في ديكورات
لمهم { فايونص دالدوصول كارلاج للبيت

رح نحط هكا اقتراحات مثلا هذا : د المهم يكون ابيض بيج رمادي ... الوان مش فاقعة :rolleyes:

1614027974100.png


وتاني بخصوص ورق الحائط هذاك لي عندو معلومة يفيدني وقلولي السعر مثلا واسكو مليح ؟
{ 🥺 وقعت في حب بعض التصاميم البنفسجي ياعااالم :love:😂


1614028149187.png 1614028228908.png 1614028333114.png

1614028416801.png


وهذي :love::)

1614028590358.png


المهم ياجماعة نتكل عليكم محتاجة الاقتراحات ضروري 🥺

@sami44 :rolleyes: يااخي انت وين مختفي ؟ الحق انت عندك خيرة بهذو الحاجات 🙆‍♀️


نستنى ندخل ونلقى نماذج 😂:)
وشكرا عفوا

هيا في امان الله ❤
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top