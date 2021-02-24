psalim7
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 فيفري 2021
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
- 38
- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- ذكر
قريبا جدا في خلال ايام ربما في نهاية هذا الشهر سيتم فتح حسابات بنكية امريكية بدون اي قيود
ويقبل اغلب الدول العربية
تستطيع استخدامه لاستقبال اموالك من العديد من الشركات
وبامكانك تفعيل بايبال واستلام اموالك عليه من خلال بطاقة ماستر كارد يرسلوها لك الى باب بيتك
سجل بالموقع الان اكثر من 64 الف شخص ينتظرون بشدة افتتاح الشركة
كلما اسرعت بفتح حساب كلما اتيحت لك الفرصة بالاشتراك المجاني للشركة و ذلك عن طريق جلب من يشترك عن طريقك
ان جلبت 10 اشخاص سيتم خصم 50% من الاشتراك السنوي
وان جلبت 20 شخص يسجلون تحتك سيخصمون 100% من مصاريف اول عام
وان جلبت 50 شخص سيخصمون 100% من المصاريف مدى الحياة
فسارع بالتسجيل الان لتحصل على فرصة الاشتراك المجاني مدى الحياة
للتسجيل في البنك إضغط هنا
ويقبل اغلب الدول العربية
تستطيع استخدامه لاستقبال اموالك من العديد من الشركات
وبامكانك تفعيل بايبال واستلام اموالك عليه من خلال بطاقة ماستر كارد يرسلوها لك الى باب بيتك
سجل بالموقع الان اكثر من 64 الف شخص ينتظرون بشدة افتتاح الشركة
كلما اسرعت بفتح حساب كلما اتيحت لك الفرصة بالاشتراك المجاني للشركة و ذلك عن طريق جلب من يشترك عن طريقك
ان جلبت 10 اشخاص سيتم خصم 50% من الاشتراك السنوي
وان جلبت 20 شخص يسجلون تحتك سيخصمون 100% من مصاريف اول عام
وان جلبت 50 شخص سيخصمون 100% من المصاريف مدى الحياة
فسارع بالتسجيل الان لتحصل على فرصة الاشتراك المجاني مدى الحياة
للتسجيل في البنك إضغط هنا