شرح سيتم فتح حسابات بنكية امريكية بدون اي قيود

psalim7

psalim7

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 فيفري 2021
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
38
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
قريبا جدا في خلال ايام ربما في نهاية هذا الشهر سيتم فتح حسابات بنكية امريكية بدون اي قيود

ويقبل اغلب الدول العربية

تستطيع استخدامه لاستقبال اموالك من العديد من الشركات
وبامكانك تفعيل بايبال واستلام اموالك عليه من خلال بطاقة ماستر كارد يرسلوها لك الى باب بيتك

سجل بالموقع الان اكثر من 64 الف شخص ينتظرون بشدة افتتاح الشركة

كلما اسرعت بفتح حساب كلما اتيحت لك الفرصة بالاشتراك المجاني للشركة و ذلك عن طريق جلب من يشترك عن طريقك

ان جلبت 10 اشخاص سيتم خصم 50% من الاشتراك السنوي

وان جلبت 20 شخص يسجلون تحتك سيخصمون 100% من مصاريف اول عام

وان جلبت 50 شخص سيخصمون 100% من المصاريف مدى الحياة

فسارع بالتسجيل الان لتحصل على فرصة الاشتراك المجاني مدى الحياة


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