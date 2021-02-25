ترتيب الاخير للجيش الجزائري 2021

ڄۚــۏڪــﯡڧ
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 1 مارس 2017
- المشاركات
- 662
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- ذكر
سلام عليكم و رحمة الله اعضاء ة زوار اللمة
هادا هو ترتيب الجيش الجزائري الاخير
- القوات الجوية الجزائرية - القائد الحالي للقوات الجوية هو اللواء محمود لعرابة
- القوات البحرية الجزائرية - القائد الحالي للقوات البحرية هو اللواء حولي محمد العربي
- القوات البرية الجزائرية - القائد الحالي للقوات البرية هو اللواء عمار عثمانية
اللهم احفظ جيشنا يا رب
هادا هو ترتيب الجيش الجزائري الاخير
- القوات الجوية الجزائرية - القائد الحالي للقوات الجوية هو اللواء محمود لعرابة
- القوات البحرية الجزائرية - القائد الحالي للقوات البحرية هو اللواء حولي محمد العربي
- القوات البرية الجزائرية - القائد الحالي للقوات البرية هو اللواء عمار عثمانية
اللهم احفظ جيشنا يا رب