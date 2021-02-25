ترتيب الاخير للجيش الجزائري 2021

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:: عضو مُتميز ::
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
662
النقاط
31
محل الإقامة
وهران
الجنس
ذكر
سلام عليكم و رحمة الله اعضاء ة زوار اللمة
هادا هو ترتيب الجيش الجزائري الاخير

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- القوات الجوية الجزائرية - القائد الحالي للقوات الجوية هو اللواء محمود لعرابة

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- القوات البحرية الجزائرية - القائد الحالي للقوات البحرية هو اللواء حولي محمد العربي

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- القوات البرية الجزائرية - القائد الحالي للقوات البرية هو اللواء عمار عثمانية

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اللهم احفظ جيشنا يا رب


 
ڄۚــۏڪــﯡڧ

ڄۚــۏڪــﯡڧ

:: عضو مُتميز ::
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
662
النقاط
31
محل الإقامة
وهران
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
اللهم زد و بارك
اللهم احفظ الجزاير جيشا و قيادة و شعبا و تربة و هواء
فكل شيء فيها غالي الثمن نفديه بأرواحنا
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اللهم امين يارب العالمين .. بارك الله فيك
 
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