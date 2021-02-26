السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكيفكن صبايا.. مناح!موضوعي يتحدث ولايهدر عن مواهبك المدفونة سيدتي آنستي!لكل وحدة منا موهبة او ميول ما.. كانت تمارسها ومبعد صراتلها ظروف خلاتها تبعد عليها!انا مثلا كنت نخدم الاشغال اليدوية.. كنت نكتب قصص وخواطر بعد انجاب الاطفال رجعت outعدت منقدرش نهز القلم!الاشغال اليدوية نسيتهالي بقالي التصوير هههه تعمرلي البورطابل بالتصاور ملقيتش الوقت باه نفرغومؤخرا قررت نشري مشينة خياطة ونبدى نخدم عروحي لقيت روحي مكبلة خاصة انو ولدي صغير وعاد يتحرك خفت يبلع البولونات!خيرها فغيرهاوانتن!