السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفكن صبايا.. مناح!
موضوعي يتحدث ولايهدر عن مواهبك المدفونة سيدتي آنستي!
لكل وحدة منا موهبة او ميول ما.. كانت تمارسها ومبعد صراتلها ظروف خلاتها تبعد عليها!
انا مثلا كنت نخدم الاشغال اليدوية.. كنت نكتب قصص وخواطر بعد انجاب الاطفال رجعت out
عدت منقدرش نهز القلم!
الاشغال اليدوية نسيتهالي بقالي التصوير هههه تعمرلي البورطابل بالتصاور ملقيتش الوقت باه نفرغو
مؤخرا قررت نشري مشينة خياطة ونبدى نخدم عروحي لقيت روحي مكبلة خاصة انو ولدي صغير وعاد يتحرك خفت يبلع البولونات!
خيرها فغيرها
وانتن!
كيفكن صبايا.. مناح!
موضوعي يتحدث ولايهدر عن مواهبك المدفونة سيدتي آنستي!
لكل وحدة منا موهبة او ميول ما.. كانت تمارسها ومبعد صراتلها ظروف خلاتها تبعد عليها!
انا مثلا كنت نخدم الاشغال اليدوية.. كنت نكتب قصص وخواطر بعد انجاب الاطفال رجعت out
عدت منقدرش نهز القلم!
الاشغال اليدوية نسيتهالي بقالي التصوير هههه تعمرلي البورطابل بالتصاور ملقيتش الوقت باه نفرغو
مؤخرا قررت نشري مشينة خياطة ونبدى نخدم عروحي لقيت روحي مكبلة خاصة انو ولدي صغير وعاد يتحرك خفت يبلع البولونات!
خيرها فغيرها
وانتن!