شرح منصة بينانس Binance لتداول العملات الرقمية ​

ما هي منصة بينانس Binance؟ ​

البيتكوين كاش Bitcoin Cash

ما الذي جعل منصة بينانس Binance مميزة عن باقي المنصات الأخرى ؟ ​

أفضل منصة تداول العملات الرقمية يتوافر فيها جميع لغات العالم المتعددة كالعربية والإنجليزية والفرنسية والعديد من اللغات .

يتوافر فيها جميع لغات العالم المتعددة كالعربية والإنجليزية والفرنسية والعديد من اللغات . إطلاق المنصة العملة المشفرة bnb وهي عملة رقمية خاصة وتستخدم في تبادل العملات الرقمية داخل المنصة وخارجها و قامت بطرحها باجمالي 200 مليون قطعة.

حصوله على واجهة مستخدم أنيقة وبسيطة يستطيع المستخدم التحكم فيها وهو مستمتع بشكلها الجذاب .

تتمكن المنصة من تنفيذ أمر التداول ومعالجة جميع الأوامر بسرعة عالية .

تحتل ترتيب بقيمة حجم تداول عالي .

تداول عالي . تداول عدد كبيرت من عملات رقمية موثوقه وتبادل بشكل سريع.

إحدى المنصات الرقمية سهلة الاستخدام.

تتيح إمكانية التداول بالعملات الرقمية فقط وهذا يعنى أنها لا توفر إجراء الودائع بالعملات الورقية .

ما الذي سوف يعود عليك بعد فتح حساب في منصة بينانس ؟ ​

شرح فتح حساب تداول في منصة بينانس ​

تستطيع فتح حساب تداول في منصة بينانس بشكل بسيط جداً لا يحتاج منك إلى وقت كبير كل ما عليك فعله اذهب إلى موقع المنصة عبر الموقع الرسمي للمنصة .

تداول في منصة بينانس بشكل بسيط جداً لا يحتاج منك إلى وقت كبير كل ما عليك فعله اذهب إلى موقع المنصة ثم اكمل عملية التسجيل واكتب جميع بياناتك والمعلومات المطلوبة في خانة التسجيل وادخل كلمة سر خاص بك مكونه من رموز وكلمات صعبة حتى لا يستطيع احد اختراق حسابك .

ثم اضغط تسجيل، تحقق بعد ذلك من بريدك الإلكتروني من وجود رسالة التفعيل اضغط على رابط التفعيل حتى يتم تفعيل الحساب وتستطيع الدخول عليه بكل سهولة الآن .

وبعد ذلك سوف تدخل على خطوة إيداع الأموال انتقل إلى خيار السحب والإيداع “Deposit Withdrawals ” المدرج تحت قائمة الأموال ادخل على قائمة ” Funds ” ثم اضغط على علامة التبويب الموجودة واختار من الجانب العلوي كلمة Deposit Withdrawals

وسوف يظهر لك جميع العملات التي تبحث عنها اختر العملة التي تريد إيداعها وسوف تظهر لك في الحال اضغط على زر” Deposit “. وبمجرد الضغط على هذه الكلمة سوف يتم إنشاء محفظة مخصصة جديدة ( محفظة تنتمي إلى حسابك على منصة Binance ) وسوف يكون لك ايضاً هناك عنوان محفظة لكل عملة مختلفة، لذا تأكد من القيام بعملية الإيداع للعملة التي ترغب بإيداعها، حتى لا يؤدي أي خطأ بشأن المحفظة أو إلى فقدان كامل للأموال .

) وسوف يكون لك ايضاً هناك عنوان محفظة لكل عملة مختلفة، لذا تأكد من القيام بعملية الإيداع للعملة التي ترغب بإيداعها، حتى لا يؤدي أي خطأ بشأن المحفظة أو إلى فقدان كامل للأموال . والآن تستطيع إرسال المبلغ الذي تم تحديده من العملة المحددة من المحفظة أو المنصة الخاصة بك إلى العنوان الجديد الذي يظهر أمامك على منصة ينانس.

اختر التداول الأساسي “Basic Exchange ” الموجود تحت خيار التداول، ثم حدد الزوج المطلوب من الجزء الأيسر أو استخدام حقل البحث للتنقل السريع وابدأ باختيار زوج التداول المطلوب ETH/BTC ومن ثم سوف تلاحظ إنك حصلت على ما يلي.

اولآ: سيعرض الجزء الأيسر أوامر البيع والشراء، وفي الوسط سترى آخر تحديث لسعر العملة

وفي المنتصف سوف ترى الرسم البياني الخاص بالعملة مع وجود مكان لشراء الاثيريوم أو بيعه مقابل البيتكوين أسفل الرسم .

وإذا أردت تحديد سعر الشراء قم بتعيين السعر المطلوب وحدد المبلغ من الاثيريوم أو النسبة المئوية من البيتكوين

ومن ثم سوف يتم احتساب إجمالي بيتكوين الذي سوف تدفعه تلقائياً .

الذي سوف تدفعه تلقائياً . أما إذا أردت بيع بتكوين مقابل الاثيريوم اتبع نفس الخطوات لكن بالعكس .

وفي حال كنت ترغب في الشراء بسعر السوق قم باختيار Market من القائمة العليا .

كما يوجد خيار أكثر تقدماً يتيح لك تحديد ووقوف سعر الخسارة أو وقف أوامر الشراء وهو ” Stop limit ” .

منصة بينانسو احدة من ضمن أفضل المنصات الموجودة في الوقت الحالي بمجال التداول والأسرع نموًا لتداول العملات الرقمية.فقد استطاعت خلال فترة قصيرة أن تصل لمرحلة قوية ، حيث وصلت هذه المنصة للمركز العاشر من ضمن أكبر منصات التداول الرقمية في العالم وفي خلال 5 أشهر أصبحت المنصة المفضلة لمعظم المتداولين في جميع الدول.وكل هذا يعود اليوم بسبب تطويرها يوم بعد يوم مع عالم كثيرًا مهتم بالتطورات التكنولوجية ، حتى تسهل على المتداول سهولة التحكم ليتمكن من تنفيذ مهامه بأفضل شكل ممكن دون ما يحتاج إلى خبرة كبيرة ومهارة واسعة في المجال وتعود الي تشانغبينج و هو مؤسس بينانس و الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس وهو ملياردير صيني .هي إحدى منصات تبادل تسمح للمستخدمين بشراء وبيع وتداول العملات المشفرة مثل البيتكوين Bitcoin و الايثروم Ethereum وومئات العملات الاخرى، تم إطلاقها في عام 2017 من قبل المواطن الصيني يدعى “تشانغبنغ تشاو Changpeng Zhao” يقع المقر الرئيسي للشركة في جزيرة مالطا الأوروبية.في أقل من عامين أصبحت منصة بيناس Binance واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية حيث تسهيل المنصة أكثر من 2 مليار دولار قيمة النشاط التجاري كل يوم.تمكنت هذه المنصة من الوصول النجاح وبناء قاعدة جماهيرية وشعبية قوية تضم مجموعة كبيرة للمستخدمين حول العالم ومازالت مستمرة في نجاحها ويومياً ينضم لها العديد من المتداولين حول العالم.فإذا استمرت بورصة بينانس والتي تأسست علي نظام شركة تساعد الزائر في الشراء و البيع بحرية و لى هذا النحو من النجاح سوف تصبح خلال فترة قصيرة واحداً من بين افضل بورصات التداول في جميع أنحاء العالم علي الرغم من صغر المده ، وليس فقط بل تمكنت من نزول وتحديث العديد من العملات الرقمية الجديدة يومياً، عكس المنصات الأخرى التي يتم فيها تنزيل عملة جديدة كل فترة كبيرة، فإن منصةبينانس من افضل المنصات المتفاعلة التي سوف تعثر فيها على العملة الرقمية التي تريدها وسبق و أن أعلنت عن عروض ومميزات كبيرة عام 2019 و العام 2018.