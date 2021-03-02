الكشف عن قصة صورة "ويندوز إكس بي" الشهيرة وكيف حصلت "مايكروسوفت" عليها

ربما الصورة الأكثر شهرة، لا سيما بين أبناء عقدي الثمانينيات والتسعينيات، هي الصورة الخلفية لنظام التشغيل "ويندوز إكس بي" الذي أصدرته شركة "مايكروسوفت" عام 2001، وحظي بانتشار واسع.وقال موقع "إس إف جيت" إن صورة التلة الخضراء التي يعتليها سماء بالغة الصفاء والزرقة، والمرتبطة بنظام التشغيل القديم "ويندوز إكس بي" التقطت على الطريق السريع "12" في منطقة سانوما في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتعتبر واحدة من الصور الأكثر مشاهدة.كانت هذه المنطقة مغطاة بالكروم، وتم التقاط الصورة آنذاك، من قبل تشارلز أورير، عندما كان يقود سيارته في طريقه لرؤية الشابة التي ستصبح زوجته فيما بعد.واستشهد الموقع بتقارير ترجح التقاط الصورة في يوم من أيام الجمعة، خلال شهر جانفي من عام 1996، ونقل عن "تشارلز"، قوله إن أغلب من رأوها، وهم بالمليارات، اعتقدوا أنها ليست طبيعية.وأضاف تشارلز الذي يبلغ اليوم 79 عاما، أنه وضع الصورة في وكالة للصور، وعندما وجدتها شركة "مايكروسوفت"، دفعت له مبلغا لائقا من المال مقابل الحصول على حقوقها الفكرية.لم يكشف تشارلز الذي عمل لفترة لصالح بعض الصحف الأمريكية، عن قيمة المبلغ، لكن قيل إنه من ستة أرقام، أي أنه مئة ألف دولار أو أكثر (حتى 999 ألفا).بيعت أكثر من 400 مليون نسخة من "ويندوز إكس بي" في السنوات الخمس الأولى له، ولم يتم إيقاف نظام التشغيل حتى عام 2014، مما يرجح فعلا أن الصورة شوهدت من قبل ما يزيد على مليار شخص دون أن يدركوا أبدا حقيقتها.