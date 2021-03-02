الشائعات ماذا سمعت عن نفسك؟

اشاعات

ماهي الاشاعات التي اطلقت عليك قد تكون اثرت فيك او خلفت فيك جرحا ؟



فاجبتها ابداوالحمد لله ليس من الازواج الذين يضربون اويشتمون...

اعادت سالتني نفس السؤال.... اكتشفت ان هناك عقرب ما من العائلة اطلقت هذه الاشاعة!







كنا ذات مرة في عرس عائلي إحدى العقارب السامة وهي مقربة جدا اصرت ان تعيرني لباسا فرفضت كونيلدي ملابسي فأصرت من باب الاحترام شكرتها ورفضت.

بعد اشهر اكتشفت انها اخبرت نساء العائلة انني مقهورة! ههههههه ولااملك لباسا يليق بمقام العرس فارادت ان تعطيني ملابسها شفقة منها لان زوجي قاهرني!! في حديث لي مع احدئ القريبات سألتني ان كان زوجي يضربني!!!فاجبتها ابداوالحمد لله ليس من الازواج الذين يضربون اويشتمون...اعادت سالتني نفس السؤال.... اكتشفت ان هناك عقرب ما من العائلة اطلقت هذه الاشاعة!كنا ذات مرة في عرس عائلي إحدى العقارب السامة وهي مقربة جدا اصرت ان تعيرني لباسا فرفضت كونيلدي ملابسي فأصرت من باب الاحترام شكرتها ورفضت.بعد اشهر اكتشفت انها اخبرت نساء العائلة انني مقهورة! ههههههه ولااملك لباسا يليق بمقام العرس فارادت ان تعطيني ملابسها شفقة منها لان زوجي قاهرني!!

نعيش في مجتمع واسع العلاقات... نخالط ونتعامل فيه مع اشخاص... أفراد من العائلة.. اقارب.. أصدقاء.. معارف.. جيران..نعيش حياتنا ونحن مطمئنين وسعداء نظرا للمحبة وحسن المعاملة التي نتلقاها من غيرنا.وفجأة قد تصيبنا الصدمة والدهشة لما نسمع منحولنا!فلما يطلق علينا اشاعات ليس لها من الصحة شيء!احيانا عقولنا لاتستوعب ماسمعناه!!ذات يوم سمعت عن نفسي اني لما كنت ادرس في الثانوية طردني استاذ الفلسفة من الدروس الخصوصية!!!!وطبعا اكتشفت انها نفس العقرب في العائلة التي تطلق مثل هذه الاشاعات... اكتفيت بحسبي الله ونعم الوكيل.فعلا فمن يطلقون اشاعات عن غيرهم بنية تدميرهم او المساس بسمعتهم اعتبرهم اخطر خلق الله.شاركونا....