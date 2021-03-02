الافضل في اللمة خلال شهر فيفري 2021

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,173
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة
احبتي و اخواني
كما تعودنا و اصبح من تقاليد اللمة التكريمات الشهرية
للاعضاء الذين اجتهدوا و للمواضيع المميزة خلال كل شهر
اليوم نأتيكم لنكرم الافضل و الاجمل في لمتنا الطيبة المباركة
خلال شهر
فيفري
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افضل عضو
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افضل عضوة
@شيماء شوشيشا
ليتحصلان على الوسام
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افضل مشرف
@Golden Man
افضل مشرفة
@خديجة ph
ايضا يتحصلان على الوسام
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الآن افضل المواضيع لدينا
الاخت
@الفتاة الاميرة
و موضوعها
كذلك الاخ
@ADEL ARK
و سلسته الرائعة
يتحصلان ايضا على الوسام التالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبارك للجميع
مع تحيات ادارة اللمة
تحت اشراف
@Rayhan
@السلطانة
@سكون الفجر
@الامين محمد
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة
احبتي و اخواني
كما تعودنا و اصبح من تقاليد اللمة التكريمات الشهرية
للاعضاء الذين اجتهدوا و للمواضيع المميزة خلال كل شهر
اليوم نأتيكم لنكرم الافضل و الاجمل في لمتنا الطيبة المباركة
خلال شهر
فيفري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افضل عضو
ڄۚــۏڪــﯡڧ
افضل عضوة
@شيماء شوشيشا
ليتحصلان على الوسام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افضل مشرف
@Golden Man
افضل مشرفة
@خديجة ph
ايضا يتحصلان على الوسام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآن افضل المواضيع لدينا
الاخت
@الفتاة الاميرة
و موضوعها
كيف اتجاوز مشاكل ونقاشات ما قبل الزواج؟😞😞
السلام عليكم اخوتي في الله والصلاة والسلام على خير خلق الله عليه افضل الصلاة والسلام...اما بعد اود مباشرة الدخول في صلب الموضوع وفي موضوعي هذا بالذات اود سماع اراء الازواج بشكل اساسي فانتم على دراية واكثر علما مني بفضل تجاربكم ...طبعا لا تخلو علاقة على وجه الارض من النقاشات والمشاكل وتجاوزها...
www.4algeria.com
كذلك الاخ
@ADEL ARK
و سلسته الرائعة
لا تدخل الكوخ 1 _ رعب... ماجن _ قد حذرت القارئ
قد كان البريئ في بيت قل ما يقال عنه صامد في وجه جهنم تاكله الرياح بنهم حيطانه من طين ياكله المطر يبكي و يرفع صوته في فراغ الغرفة لا امه تسمعه ولا ابوه يعلم يشتاق ثدي امه و يلهف جلده البرد انامله تزرورق ولا سامع لندائه لايزال يبكي تبادل المكان لهف بكائه مع صرير الحشرات حوله يكسران الهدوء حين...
www.4algeria.com
لا تدخل الكوخ 2
تم تعديل الجزء الثاني من القصة لما يتنايب و قوانين منتديات اللمة الجزائرية . . النص الأصلي يحتوي على عبارات ماجنة قد لا يستلطفها الأكثرية . ... ربط لسانه وتعثرت قدمه و استقر بصره على ثلاثتهن. عيناه تصفع اجسامهن فسارت بينهن تباعا و ثار في عقله طول الشعر وجماله و حسن الوجه و بديع الخلق في قدهن...
www.4algeria.com
لا تدخل الكوخ 3
يقضم أذنها و الجنيات ينظرن اليه بلهف . و كأنهن يتلذذن بما لا يمكنهن تذوقه هو صار دون مشاعره . لا يحس و لا يبدو عليه خوف و لا حزن . هو فقط يقلب رأسها بين يديه و عيونه واسعة لا تتحرك. يلقف ما بان من الرأس و يبتلع . فصارت الكبرى تضحك و الأصغر تبكي بكاءا شديدا . فقالت الوسطى فمايبكيك من حبك لها...
www.4algeria.com
يتحصلان ايضا على الوسام التالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبارك للجميع
مع تحيات ادارة اللمة
تحت اشراف
@Rayhan
@السلطانة
@سكون الفجر
@الامين محمد