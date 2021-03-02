الافضل في اللمة خلال شهر فيفري 2021

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,173
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة

احبتي و اخواني

كما تعودنا و اصبح من تقاليد اللمة التكريمات الشهرية
للاعضاء الذين اجتهدوا و للمواضيع المميزة خلال كل شهر

اليوم نأتيكم لنكرم الافضل و الاجمل في لمتنا الطيبة المباركة
خلال شهر
فيفري
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افضل عضو
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افضل عضوة
@شيماء شوشيشا

ليتحصلان على الوسام
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افضل مشرف
@Golden Man

افضل مشرفة
@خديجة ph

ايضا يتحصلان على الوسام
افضل مشرف 2.gif

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الآن افضل المواضيع لدينا
الاخت
@الفتاة الاميرة
و موضوعها
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كيف اتجاوز مشاكل ونقاشات ما قبل الزواج؟😞😞

السلام عليكم اخوتي في الله والصلاة والسلام على خير خلق الله عليه افضل الصلاة والسلام...اما بعد اود مباشرة الدخول في صلب الموضوع وفي موضوعي هذا بالذات اود سماع اراء الازواج بشكل اساسي فانتم على دراية واكثر علما مني بفضل تجاربكم ...طبعا لا تخلو علاقة على وجه الارض من النقاشات والمشاكل وتجاوزها...
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كذلك الاخ
@ADEL ARK
و سلسته الرائعة
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لا تدخل الكوخ 1 _ رعب... ماجن _ قد حذرت القارئ

قد كان البريئ في بيت قل ما يقال عنه صامد في وجه جهنم تاكله الرياح بنهم حيطانه من طين ياكله المطر يبكي و يرفع صوته في فراغ الغرفة لا امه تسمعه ولا ابوه يعلم يشتاق ثدي امه و يلهف جلده البرد انامله تزرورق ولا سامع لندائه لايزال يبكي تبادل المكان لهف بكائه مع صرير الحشرات حوله يكسران الهدوء حين...
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لا تدخل الكوخ 2

تم تعديل الجزء الثاني من القصة لما يتنايب و قوانين منتديات اللمة الجزائرية . . النص الأصلي يحتوي على عبارات ماجنة قد لا يستلطفها الأكثرية . ... ربط لسانه وتعثرت قدمه و استقر بصره على ثلاثتهن. عيناه تصفع اجسامهن فسارت بينهن تباعا و ثار في عقله طول الشعر وجماله و حسن الوجه و بديع الخلق في قدهن...
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لا تدخل الكوخ 3

يقضم أذنها و الجنيات ينظرن اليه بلهف . و كأنهن يتلذذن بما لا يمكنهن تذوقه هو صار دون مشاعره . لا يحس و لا يبدو عليه خوف و لا حزن . هو فقط يقلب رأسها بين يديه و عيونه واسعة لا تتحرك. يلقف ما بان من الرأس و يبتلع . فصارت الكبرى تضحك و الأصغر تبكي بكاءا شديدا . فقالت الوسطى فمايبكيك من حبك لها...
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يتحصلان ايضا على الوسام التالي
افضل موضوع4.gif
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مبارك للجميع
مع تحيات ادارة اللمة
تحت اشراف
@Rayhan
@السلطانة
@سكون الفجر
@الامين محمد
 
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