الافضل في اللمة خلال شهر فيفري 2021

يقضم أذنها و الجنيات ينظرن اليه بلهف . و كأنهن يتلذذن بما لا يمكنهن تذوقه هو صار دون مشاعره . لا يحس و لا يبدو عليه خوف و لا حزن . هو فقط يقلب رأسها بين يديه و عيونه واسعة لا تتحرك. يلقف ما بان من الرأس و يبتلع . فصارت الكبرى تضحك و الأصغر تبكي بكاءا شديدا . فقالت الوسطى فمايبكيك من حبك لها...