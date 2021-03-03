أعمال بسيطة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أجور كثيرة

"فلولا أنه من المسبحين"

،في التسبيح نجاة من المهالك وتفريج الهموم ،وتنفيس للكروب ،

لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:



"لأن أقول سبحان الله ،والحمد لله ،ولا إله إلا الله، والله أكبر أحب إلى ممن طلعت عليه الشمس"رواه مسلم.

"إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"



كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد،كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول:

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل ،والجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال"أخرجه البخاري،



قال ابن القيم :قال النبي صلى الله عليه وسلم

لمعاذ :والله يامعاذ لأني أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: هذا دعاء عظيم جامع اشتمل على أمور كثيرة مهمة، فينبغي على من علمه أن يحفظه ،ويكثر من قوله،قال ابن القيم :قال النبي صلى الله عليه وسلملمعاذ :والله يامعاذ لأني أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة:

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

،فجمع بين الذكر والشكر ،كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: