إقرا بتمعن

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Mi_Do

Mi_Do

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 ماي 2018
المشاركات
12
النقاط
3
محل الإقامة
djelfa
الجنس
ذكر
‏أيها الأخ المبارك
إذا كنت في رخاء من عيشك وسعة من رزقك وأمن في بلدك فاحذر أن تنسى ربك وتغتر بما في يدك، وتذكر وصية نبيك
صلى الله عليه وسلم: "تعرَّف إلى الله في الرَّخاء، يعرفكَ في الشِّدَّةِ"
فالدنيا دول، والأيام تتقلب، فعمّر وقت الرخاء بالشكر والطاعة تجد أثرها عند الضيق والشدة،.
 
Golden Man

Golden Man

:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,384
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال Mi_Do:
‏أيها الأخ المبارك
إذا كنت في رخاء من عيشك وسعة من رزقك وأمن في بلدك فاحذر أن تنسى ربك وتغتر بما في يدك، وتذكر وصية نبيك
صلى الله عليه وسلم: "تعرَّف إلى الله في الرَّخاء، يعرفكَ في الشِّدَّةِ"
فالدنيا دول، والأيام تتقلب، فعمّر وقت الرخاء بالشكر والطاعة تجد أثرها عند الضيق والشدة،.
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أحسنتَ صديقي بارك الله فيك ولكَ

وننتظر المزيد من ابداااعك


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