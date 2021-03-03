إقرا بتمعن

‏أيها الأخ المبارك

إذا كنت في رخاء من عيشك وسعة من رزقك وأمن في بلدك فاحذر أن تنسى ربك وتغتر بما في يدك، وتذكر وصية نبيك

صلى الله عليه وسلم: "تعرَّف إلى الله في الرَّخاء، يعرفكَ في الشِّدَّةِ"

فالدنيا دول، والأيام تتقلب، فعمّر وقت الرخاء بالشكر والطاعة تجد أثرها عند الضيق والشدة،. ​