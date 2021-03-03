إقرا بتمعن

أيها الأخ المبارك
إذا كنت في رخاء من عيشك وسعة من رزقك وأمن في بلدك فاحذر أن تنسى ربك وتغتر بما في يدك، وتذكر وصية نبيك
صلى الله عليه وسلم: "تعرَّف إلى الله في الرَّخاء، يعرفكَ في الشِّدَّةِ"
فالدنيا دول، والأيام تتقلب، فعمّر وقت الرخاء بالشكر والطاعة تجد أثرها عند الضيق والشدة،.
إذا كنت في رخاء من عيشك وسعة من رزقك وأمن في بلدك فاحذر أن تنسى ربك وتغتر بما في يدك، وتذكر وصية نبيك
صلى الله عليه وسلم: "تعرَّف إلى الله في الرَّخاء، يعرفكَ في الشِّدَّةِ"
فالدنيا دول، والأيام تتقلب، فعمّر وقت الرخاء بالشكر والطاعة تجد أثرها عند الضيق والشدة،.