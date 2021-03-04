كلام مغترب . بالدارجة

صبري قليل تعبت و ما قدرت على فراقهم

و أنا في بلاد الناس مانيش عارف دوارهم

صبري قليل تاعب و الغريب حيلتو قليلة

لبعيد في بلاد ناس عمرو ما يقد لحكامهم

غربوني على ميمتي صغير مانعرف لطريق

ورسلوني في قوافل ناس قاسية قلوبهم

ميمتي رماتلي قفة فيها كسرة عشا ليلة

و تقولي جيب بيها طريقك لاتجوع قبالهم

قالتلي أحمل مايشوف ضالم دمعة على خدك

و لا تحمل الضلم و لا تسكت و ترضخ لكلامهم

خليك كيما ربيتك واعر صنديد لا تهاب رجالهم

و اذا حقروك مترجعلي غير اذا بكيتلهم ماتهم

انا ميمتك بكيت عليك و انت رايح فطريقك راجل

و اذا سكت على حقك ماترجعش حي منعندهم

وليدي تموت نبكي عليك فرحانة و قدري عالي

واذا طاح قدرك وسطهم لايمو و غطيه بدمهم

سمعت كلامها و حطيتو فراسي دوى فبلادهم

و لي بغاولي لمضرة ماسكتلهم حتى كويتهم

مازالني واقف حتى شهدو بيا مابين حبابهم

ضربو بيا لمثل فالصبر و قربوني حبيب وسطهم

ووليت لميمتي فرحان وقلتلها راني سالم

كسرت ليلة مادامتش طريق وقسمتها معاهم

بصح كلمتك وقفتني و خلاتني ديما عقابهم

و نهار وليت ليك خليتهم حازنين على عشرتي

تحيرو على طريقي و صعبو عليا فراقهم

حبوني و ماكانو يحبوني بلا وصايتك

و بلا بيك ماكنت نقدر للمعيشة بيناتهم

ميمتي بكيتي عليا و انا ماشي لحكامهم

راني رجعت لناسي و مالقيتك واقفة وساطهم

لقيت ترابك نحطو على راسي يمسحلي الهم

خليتيني مشيت و ماستنيتي نرجع نلقاك

خليتي حشايا يتقطع من فراقك و لحزان تقهم

خليتي بلاصتك لامن يملاها يصبرني و ينحيلي الغم ​

سمعت كلام مغترب يحكي قصته . فنسختها في هذا الكلام باللهجة الدارجة في الجزائر