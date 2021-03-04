كلام مغترب . بالدارجة

سمعت كلام مغترب يحكي قصته . فنسختها في هذا الكلام باللهجة الدارجة في الجزائر
صبري قليل تعبت و ما قدرت على فراقهم
و أنا في بلاد الناس مانيش عارف دوارهم
صبري قليل تاعب و الغريب حيلتو قليلة
لبعيد في بلاد ناس عمرو ما يقد لحكامهم
غربوني على ميمتي صغير مانعرف لطريق
ورسلوني في قوافل ناس قاسية قلوبهم
ميمتي رماتلي قفة فيها كسرة عشا ليلة
و تقولي جيب بيها طريقك لاتجوع قبالهم
قالتلي أحمل مايشوف ضالم دمعة على خدك
و لا تحمل الضلم و لا تسكت و ترضخ لكلامهم
خليك كيما ربيتك واعر صنديد لا تهاب رجالهم
و اذا حقروك مترجعلي غير اذا بكيتلهم ماتهم
انا ميمتك بكيت عليك و انت رايح فطريقك راجل
و اذا سكت على حقك ماترجعش حي منعندهم
وليدي تموت نبكي عليك فرحانة و قدري عالي
واذا طاح قدرك وسطهم لايمو و غطيه بدمهم
سمعت كلامها و حطيتو فراسي دوى فبلادهم
و لي بغاولي لمضرة ماسكتلهم حتى كويتهم
مازالني واقف حتى شهدو بيا مابين حبابهم
ضربو بيا لمثل فالصبر و قربوني حبيب وسطهم
ووليت لميمتي فرحان وقلتلها راني سالم
كسرت ليلة مادامتش طريق وقسمتها معاهم
بصح كلمتك وقفتني و خلاتني ديما عقابهم
و نهار وليت ليك خليتهم حازنين على عشرتي
تحيرو على طريقي و صعبو عليا فراقهم
حبوني و ماكانو يحبوني بلا وصايتك
و بلا بيك ماكنت نقدر للمعيشة بيناتهم
ميمتي بكيتي عليا و انا ماشي لحكامهم
راني رجعت لناسي و مالقيتك واقفة وساطهم
لقيت ترابك نحطو على راسي يمسحلي الهم
خليتيني مشيت و ماستنيتي نرجع نلقاك
خليتي حشايا يتقطع من فراقك و لحزان تقهم
خليتي بلاصتك لامن يملاها يصبرني و ينحيلي الغم
و أنا في بلاد الناس مانيش عارف دوارهم
صبري قليل تاعب و الغريب حيلتو قليلة
لبعيد في بلاد ناس عمرو ما يقد لحكامهم
غربوني على ميمتي صغير مانعرف لطريق
ورسلوني في قوافل ناس قاسية قلوبهم
ميمتي رماتلي قفة فيها كسرة عشا ليلة
و تقولي جيب بيها طريقك لاتجوع قبالهم
قالتلي أحمل مايشوف ضالم دمعة على خدك
و لا تحمل الضلم و لا تسكت و ترضخ لكلامهم
خليك كيما ربيتك واعر صنديد لا تهاب رجالهم
و اذا حقروك مترجعلي غير اذا بكيتلهم ماتهم
انا ميمتك بكيت عليك و انت رايح فطريقك راجل
و اذا سكت على حقك ماترجعش حي منعندهم
وليدي تموت نبكي عليك فرحانة و قدري عالي
واذا طاح قدرك وسطهم لايمو و غطيه بدمهم
سمعت كلامها و حطيتو فراسي دوى فبلادهم
و لي بغاولي لمضرة ماسكتلهم حتى كويتهم
مازالني واقف حتى شهدو بيا مابين حبابهم
ضربو بيا لمثل فالصبر و قربوني حبيب وسطهم
ووليت لميمتي فرحان وقلتلها راني سالم
كسرت ليلة مادامتش طريق وقسمتها معاهم
بصح كلمتك وقفتني و خلاتني ديما عقابهم
و نهار وليت ليك خليتهم حازنين على عشرتي
تحيرو على طريقي و صعبو عليا فراقهم
حبوني و ماكانو يحبوني بلا وصايتك
و بلا بيك ماكنت نقدر للمعيشة بيناتهم
ميمتي بكيتي عليا و انا ماشي لحكامهم
راني رجعت لناسي و مالقيتك واقفة وساطهم
لقيت ترابك نحطو على راسي يمسحلي الهم
خليتيني مشيت و ماستنيتي نرجع نلقاك
خليتي حشايا يتقطع من فراقك و لحزان تقهم
خليتي بلاصتك لامن يملاها يصبرني و ينحيلي الغم