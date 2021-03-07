إدعوا لأبن عمتي بالرحمة والمغفرة

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,730
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
أسألكم الدعاء لابن عمتي فقد قتل من قبل أناس لا يخافون الله وأسأل الله أن يقتص منهم ويقتص لولده منهم أيضاً
ولا حول ولا قوة إلا بالله

اللهم أغفر له وأرحمه وتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top