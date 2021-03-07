إدعوا لأبن عمتي بالرحمة والمغفرة

السلام عليكم ورحمة الله

أسألكم الدعاء لابن عمتي فقد قتل من قبل أناس لا يخافون الله وأسأل الله أن يقتص منهم ويقتص لولده منهم أيضاً

ولا حول ولا قوة إلا بالله



اللهم أغفر له وأرحمه وتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين