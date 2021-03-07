تحميل كتاب الإسلام: ما هو؟ pdf

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مشكلة المسلمين اليوم ، أنَّ علاقتهم فاترة بعقيدتهم ، أكثرنا " مسلم " في بطاقته الشخصية وعباداته الباردة فقط .ننظر إلى ممارساتنا وشعائرنا الدينية كواجبٍ ليس له طعم ولا روح ، صلاتنا أصبحت مجرد حركاتٍ رياضية نؤديها لأننا لا نريد من الله أن يسخط علينا ، علاقتنا بالقرآن الكريم تشبه علاقتنا بأي كتابٍ آخر ، نقرأه - أحيانًا - ونتأثر به ثم نتركه ونمضي دون أن جعله دستوراً حقيقيًا .ه مشكلة المسلمين اليوم ، أنَّ علاقتهم فاترة بعقيدتهم ، أكثرنا " مسلم " في بطاقته الشخصية وعباداته الباردة فقط .ننظر إلى ممارساتنا وشعائرنا الدينية كواجبٍ ليس له طعم ولا روح ، صلاتنا أصبحت مجرد حركاتٍ رياضية نؤديها لأننا لا نريد من الله أن يسخط علينا ، علاقتنا بالقرآن الكريم تشبه علاقتنا بأي كتابٍ آخر ، نقرأه - أحيانًا - ونتأثر به ثم نتركه ونمضي دون أن جعله دستوراً حقيقيًا .هذا الكتاب ، يخاطب روحك وعقلك ، وسواء كنت مسلمًا أم لا فأنتَ بحاجةٍ لقراءته كي تفهم ما هو الإسلام صدقًا ، ولماذا نصلي ؟ ، وما هي علاقتنا الروحية بالسماء ؟ .إنه كتابٌ عقائدي ، يتحدث بلغةٍ سهلة وحميمية ، أنصح الجميع بقراءته . ...