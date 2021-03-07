تحميل كتاب الإسلام: ما هو؟ pdf

R

ramflow

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 مارس 2021
المشاركات
2
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
مشكلة المسلمين اليوم ، أنَّ علاقتهم فاترة بعقيدتهم ، أكثرنا " مسلم " في بطاقته الشخصية وعباداته الباردة فقط .ننظر إلى ممارساتنا وشعائرنا الدينية كواجبٍ ليس له طعم ولا روح ، صلاتنا أصبحت مجرد حركاتٍ رياضية نؤديها لأننا لا نريد من الله أن يسخط علينا ، علاقتنا بالقرآن الكريم تشبه علاقتنا بأي كتابٍ آخر ، نقرأه - أحيانًا - ونتأثر به ثم نتركه ونمضي دون أن جعله دستوراً حقيقيًا .ه مشكلة المسلمين اليوم ، أنَّ علاقتهم فاترة بعقيدتهم ، أكثرنا " مسلم " في بطاقته الشخصية وعباداته الباردة فقط .ننظر إلى ممارساتنا وشعائرنا الدينية كواجبٍ ليس له طعم ولا روح ، صلاتنا أصبحت مجرد حركاتٍ رياضية نؤديها لأننا لا نريد من الله أن يسخط علينا ، علاقتنا بالقرآن الكريم تشبه علاقتنا بأي كتابٍ آخر ، نقرأه - أحيانًا - ونتأثر به ثم نتركه ونمضي دون أن جعله دستوراً حقيقيًا .هذا الكتاب ، يخاطب روحك وعقلك ، وسواء كنت مسلمًا أم لا فأنتَ بحاجةٍ لقراءته كي تفهم ما هو الإسلام صدقًا ، ولماذا نصلي ؟ ، وما هي علاقتنا الروحية بالسماء ؟ .إنه كتابٌ عقائدي ، يتحدث بلغةٍ سهلة وحميمية ، أنصح الجميع بقراءته . ...

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إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,672
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سلمت يمناك على المعلومات القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
لحبذا وضعت الموضوع احسن
 
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