عيد المرأة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,029
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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واش راكم واش حوالكم?

قالك اليوم عيد المرأة :love:لي هو كيما معروف عليه عيد عالمي... بكري كي كنا نقراو كنا نفرحو كي منقراوش فيه لعشية 😃
ونتغشو كي نعودو نقراو عند استاذ 😤

كنت كي نروح للدار نلقى الوالدة 🧕ربي يحفظها فرحانة بالكادو لي شرالها الوالد 🧔
ولي كان قرعة ريحة ههههه 🥳 اصلا بابا ربي يحفظو يعرف غير يشري الريحة
كنت انا وخويا نجملو الدراهم بشهر قبل باه نشرو هدية للوالدة هههه كاش g ارنيتير ولا سجادة صلاة.. خيمار 🥰 المهم حاجة تفرح بيها...

ومن هذا المنبر نحيي كل امرأة في العالم

هي الأم التي أنشأت جيلا طيب الأخلاق
هي الأخت والرفيقة صاحبة التربية التي توارثناها جيلا بعد جيل و نسجت خيوطا من الوفاء💕.
الزوجة الرفيقة الصديقة الحبيبة.💕💕💕💕
نحييكم ليومكن العالمي ونتمنى لكن عيدا سعيدا 🥰
و كل عام وانتن بخير💕
Bonne fête à toutes les femmes 💐💐💐🌹🌹🌹😘😘😘

اللماويون حاليا ههههه حاصلين في الهدايا

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في امان الله.
 
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