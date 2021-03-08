السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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واش راكم واش حوالكم?
قالك اليوم عيد المرأة لي هو كيما معروف عليه عيد عالمي... بكري كي كنا نقراو كنا نفرحو كي منقراوش فيه لعشية
ونتغشو كي نعودو نقراو عند استاذ
كنت كي نروح للدار نلقى الوالدة ربي يحفظها فرحانة بالكادو لي شرالها الوالد
ولي كان قرعة ريحة ههههه اصلا بابا ربي يحفظو يعرف غير يشري الريحة
كنت انا وخويا نجملو الدراهم بشهر قبل باه نشرو هدية للوالدة هههه كاش g ارنيتير ولا سجادة صلاة.. خيمار المهم حاجة تفرح بيها...
ومن هذا المنبر نحيي كل امرأة في العالم
هي الأم التي أنشأت جيلا طيب الأخلاق
هي الأخت والرفيقة صاحبة التربية التي توارثناها جيلا بعد جيل و نسجت خيوطا من الوفاء.
الزوجة الرفيقة الصديقة الحبيبة.
نحييكم ليومكن العالمي ونتمنى لكن عيدا سعيدا
و كل عام وانتن بخير
Bonne fête à toutes les femmes
اللماويون حاليا ههههه حاصلين في الهدايا
في امان الله.