معركتك، خضها أو استسلم..!

لا بدّ أنك طرحت في صحراء التيه يوما و عرضت على ناظريك كلّ ألوان الأجوبة إلّا الجواب الذي يؤرّقك طلبه ، و أنت بين رمضاء اليأس و رونق الأمل اللائح في الأفق لا تملك إلّا الترنّح كالمثخّن بالجراح لا تقوى على المشي سويّا

كسائر النّاس...

الملأ من حولك يضحكون و أنت تضحك معهم، الملأ يرمقون في عينيك السرور و على قسمات محيّاك الحبور ، لكن خلف ستائر اللحم توجد روح ظمأى للجواب ، لكن هيهات هيهات أن يكون الجواب كما تشتهي..!



تلك حربك الضروس و تلك الحيرة جُند من جنود الدّهر الذي لا يتوانى عن قعس ظهرك كلّما هممت بالانتفاض، فإمّا تخوض غمارها بنفس مؤمنة راضية بقضاء الله و قدره فتنعم بتاج القناعة و تحلّى بالعفاف و يؤخذ بيدك إلى جواب قِوامه و أسّه و أساسه ( الآن اطمـأنّ قلبي)..

و إما أن تستنجد بشيطانك و تطلب مدده فيمدّك بالغرور و الزّهو و يخلع عليك أصناف الأماني المعسولة حتّى يكلك الله إلى نفسك و تلك القاصمة و ليس منها عاصمة..!



أركن لواءك حيث ركنه الذين من قبلك وامش كما كانوا يمشون فإنك إذ ذاك تقتدي بهم و لست تقلّدم كما يُخيّل لك و الله المعين ^^