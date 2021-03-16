هذه مكوّنات حمية الوجبات الـ5 "الأمثل" لعيش حياة صحية

نشرت مجلة جمعية القلب الأمريكية دراسة حديثة مفادها أن تناول 5 حصص يومية من الفاكهة والخضر، هي أفضل حمية لعيش حياة صحية طويلة.



وحلّل البروفيسور دونغ وانغ، عالم الأوبئة وخبير التغذية في كلية الطب بجامعة هارفارد، والمشرف على البحث، بيانات 26 دراسة شملت ما يقرب من مليوني مشارك من الجنسين، في 29 دولة حول العالم، بالإضافة إلى دراستين شملتا أكثر من 100 ألف شخص بالغ (66 ألفا و719 امرأة، و42 ألفا و 16 رجلا)، تمت متابعتهم لـ 3 عقود، حول العلاقة بين تناول الفاكهة والخضر ومعدلات الوفاة.



واتضح من خلال الدراسة بأن تناول حوالي 5 حصص من الفاكهة والخضر يوميا، بحيث تقسّم إلى وجبتي فاكهة وثلاث وجبات من الخضر، يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المفاجئة.



وأكد وانغ ، أنه يجب على الجميع، رجالا ونساء، أن يستهلكوا الفاكهة والخضر يوميا، وفق نظام "5 وجبات في اليوم" باعتباره مستوى الاستهلاك الأمثل الذي يدعم الصحة العامة.