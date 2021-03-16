ثلاثه تعرفهم في ثلاثة مواطن

الحليم عند الغضب

الشجاع في الحرب

الأخ عند الحاجه



كن على حذر من

الكريم اذا أهنته

العاقل اذا أحرجته

اللئيم اذا أكرمته

الأحمق اذا مازحته



كلمات عن النفس

النفس تجزع أن تكون فقيرة

والفقر خير من غنى يطغيها

وغنى النفوس هو الكفاف

فان أبت فجميع ما في الارض لا يكفيها



ما الذي يكفيك ؟

من أراد أنيسا فذكر الله يكفيه

من أراد جليسا فالقرآن يكفيه

من أراد واعظا فالموت يكفيه

من أراد غنى فالقناعة تكفيه

من أراد زينة فالعلم يكفيه

من أراد جمالا فالأخلاق تكفيه

من أراد راحة فالآخرة تكفيه

ومن لا يكفيه كل هذا

فالنار تكفيه​