ثلاثه تعرفهم في ثلاثة مواطن

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ثلاثه تعرفهم في ثلاثة مواطن
الحليم عند الغضب
الشجاع في الحرب
الأخ عند الحاجه

كن على حذر من
الكريم اذا أهنته
العاقل اذا أحرجته
اللئيم اذا أكرمته
الأحمق اذا مازحته

كلمات عن النفس
النفس تجزع أن تكون فقيرة
والفقر خير من غنى يطغيها
وغنى النفوس هو الكفاف
فان أبت فجميع ما في الارض لا يكفيها

ما الذي يكفيك ؟
من أراد أنيسا فذكر الله يكفيه
من أراد جليسا فالقرآن يكفيه
من أراد واعظا فالموت يكفيه
من أراد غنى فالقناعة تكفيه
من أراد زينة فالعلم يكفيه
من أراد جمالا فالأخلاق تكفيه
من أراد راحة فالآخرة تكفيه
ومن لا يكفيه كل هذا
فالنار تكفيه​
 
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