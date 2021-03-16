قالوا ناس بكري

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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قالو ناس بكري
إذا راك غارس اغرس النخلة تربح الظل وتاكل من العرجون
وإذا راك كاسب اكسب الرخلة عز ما تاكل والجيب مضمون
وإذا مريض شوف عسل النحلة هو أحسن غذاء ودواء في الكون
وإذا راك خاطب شوفها على أصلها وفحلة في بالك ترتاح ولعرضك تصون .
وإذا مليت اخرج وأعمل رحلة خير ما تعيش ديما مغبون .
البڨرة النطاحة والنعجة الصياحة والمراة النواحة ماتخليهم يدورو في الساحة
والمرأة الخبارة والدجاجة الغبارة كسيبتهم في الدار خسارة
والسلوڨي إذا نبح والراجل إذا شطح ادي للواد واذبح
والمكحلة الثقيلة والمرأة الهبيلة والضرس العليلة مافيهم حت صيلة .
تحية من القلب للناس اللي تفهم المعاني