الفرق بين السرعة والعجلة

العجلة: التقدم بالشئ قبل وقته - وهو مذموم - أونقول التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة، ونقيضها محمود وهو الأناة ويشهد له قوله تعالى: " ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه " وقوله تعالى: " أتى أمر الله فلا تستعجلوه "

والسرعة: تقديم الشئ في أقرب أوقاته - وهو محمود -أو نقول التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه وهي محمودة ونقيضها مذمون وهو الابطاء، والعجلة

ويشهد له قوله تعالى: " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم "