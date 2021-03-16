الفرق بين السرعة والعجلة

البحر الهادي

البحر الهادي

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الفرق بين السرعة والعجلة
العجلة: التقدم بالشئ قبل وقته - وهو مذموم - أونقول التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة، ونقيضها محمود وهو الأناة ويشهد له قوله تعالى: " ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه " وقوله تعالى: " أتى أمر الله فلا تستعجلوه "
والسرعة: تقديم الشئ في أقرب أوقاته - وهو محمود -أو نقول التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه وهي محمودة ونقيضها مذمون وهو الابطاء، والعجلة
ويشهد له قوله تعالى: " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم "
فأما قوله تعالى " وعجلت إليك رب لترضى " (5) فإن ذلك بمعنى أسرعت
منقول بتصرف
 
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