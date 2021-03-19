خواطر جزائرية حزينة في أجمل أبيات شعر

mohammed dfdf
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 نوفمبر 2008
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- الجنس
- ذكر
ومرحبًا يا صباحُ ..
أنـا لـولاك، مـا هـبَّ الهَـوى
ولا في اللّيلِ قـدْ ضاءَ القـمَرْ
ولا غـنَّـت طـيورٌ،إذ تُـغـنِّي
ولولا أنـتِ، ما النُّورُ انهـمَرْ
أنـا فـي الـحُـبِّ أنـغـامُ صِـبا
وأنـتِ الآهُ ،يُــزكـيـها الوتَرْ
أنـا فـي الحُـبِّ طـفلٌ زاغبٌ
وما فـي الحبِّ شيْبٌ أو كبَرْ
إلـى مـاضٍ يُـزايلُـني وعَوّدٍ
وما في العَودِ بـُدٌّ مِنْ صِغرْ
فـيا ذات َالهوى ،حيّاكِ منّي
بأحلى الفَوْح من أحلى زهَرْ
خذي قلبي ، ولي وجعي ،فهل ْ
إلى عُـمري تَـرُديّنَ العـمُرْ؟
أنـا لـولاك، مـا هـبَّ الهَـوى
ولا في اللّيلِ قـدْ ضاءَ القـمَرْ
ولا غـنَّـت طـيورٌ،إذ تُـغـنِّي
ولولا أنـتِ، ما النُّورُ انهـمَرْ
أنـا فـي الـحُـبِّ أنـغـامُ صِـبا
وأنـتِ الآهُ ،يُــزكـيـها الوتَرْ
أنـا فـي الحُـبِّ طـفلٌ زاغبٌ
وما فـي الحبِّ شيْبٌ أو كبَرْ
إلـى مـاضٍ يُـزايلُـني وعَوّدٍ
وما في العَودِ بـُدٌّ مِنْ صِغرْ
فـيا ذات َالهوى ،حيّاكِ منّي
بأحلى الفَوْح من أحلى زهَرْ
خذي قلبي ، ولي وجعي ،فهل ْ
إلى عُـمري تَـرُديّنَ العـمُرْ؟
عبد الله سكرية