بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك؛ هنا ظاهرة سلبية

أصدقائي الأعزاء في منتدى اللمة الجزائرية؛ بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك؛ هناك ظاهرة سلبية انتشرت عبر الفيس بوك وهي أن كثير من العائلات الثرية اعتادت أن تحضر من الطعام ما لذَّ وطاب من الكبب والمحاشي والمناسف المزينة بجميع أنواع المكسرات وقطع اللحم الكبيرة إضافة لجميع أنواع المقبلات والحلويات العربية ثم يقومون بتصوير المائدة ونشرها على الفيس بوك ويعلقون عليها هذه مائدتنا المتواضعة تفضلوا.. بالله عليكم الفقراء لوين بدهم يتفضلوا ؟



إخواني وأخواتي؛ المحنة التي ألمت بالوطن العربي كبيرة بل كبيرة جداً ولقد وصل تحت خط الفقر الكثير من شعبها حسب تقارير الأمم المتحدة وهناك الكثير من العائلات لن يكون باستطاعتهم وضع مائدة إفطار أكثر من خبز وبعض الزيتون أو الزيت والزعتر وأنا لا أبالغ في هذا الأمر.



أقول للأغنياء -وهم قلة- في

شهر رمضان المبارك

؛ إن لم تكونوا في سلوككم جابرين للخواطر فلا تكونوا سبباً في جرح المشاعر بنشر صور موائدكم العامرة عبر الفيس بوك.



أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاء والله من وراء القصد



أصدقائي يجب علينا محاربة هذه الظاهرة السيئة.



وكل عام وأنتم بخير.