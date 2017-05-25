نصيحتي بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك ( بقلم المشرف أبو ليث)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد

فهذه كلمة كنت وضعتها منذ أكثر من ستة سنوات يومها وافقت دخول شهر الصيام و القيام لعام 1432 هجرية، أحببت بعثها اليوم عسى الله ينفع بها من شاء من خلقه.

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الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و بعد

فبمناسبة إقبال شهر رمضان المبارك ، يسرني كمشرف على المنتدى الإسلامي و الذي (بفضل الله) يحتفي هذه الأيام بإقبال الكثير من الإخوان و الأخوات، ممن أحسبهم والله حسيبهم على خير، يسرني أن أزف لكم سلامي ومباركتي بدخول هذا الشهر المبارك و الذي تفتح فيه أبوب الجنة و تغلق فيه أبواب النار و تغل فيه الشياطين، ينادي منادي يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر، و لله فيه عتقاء من النار و ذلك كل ليلة، وقد جاء التصريح في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بأن هذا المنادي ملَك من ملائكة الله وأنه يتكرر كلَّ ليلة حتى ينقضي الشهر ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((.. وَيُنَادِي فِيهِ مَلَكٌ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَبْشِرْ يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَضَانُ)) (2). ولئن كان أهل الإيمان لا يسمعون صوت هذا المنادي إلا أنهم من ندائه على يقين ؛ لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما جاء الوعد و صح الخبر من الصادق المصدوق عليه الصلاة و السلام أنَّ من صام شهرَهُ غفر له ما تقدم من ذنبه و كذلك من قام لياليه أو قام ليلة القدر منه، كل ذلك شرط أن يكون على سبيل الإيمان و الإحتساب.



فهذا رمضان الشهر الذي مِلئه الرحمة والمغفرة وأجزل الأجر و أفضل الثواب من الرب الوهاب قد أقبل، فشمروا إخواني عن ساعد الجد، و سارعوا في الطاعة و التزموا سبيل الرشد والهدى.



أقبلوا على الرب الجليل، الغفور الرحيم، الحليم الكريم، إقبال العبد المخبت النادم على ما كان تلقاءه سبحانه من التقصير والذنب الكثير.



هيا بنا إخوانا و أخوات إلى الطاعات من صيام و قيام و صدقة في إخلاص وثبات أناء الشهر وبعده، فلا تكن عبادتنا عبادة منقطعة مع انقطاع الشهر أو مضي أول أيامه، بل لتكن عبادة مستمرة و مستقرة ما استمر العمر، فَرَبُ الصيام و القيام في رمضان هو الرب الذي شرع الصلاة والزكاة وكافة أركان الاسلام، و أنواع الطاعات في كل ساعات العام، فلا تكونوا رمضانيين موسمين، ولتكونوا من أهل الإيمان حقا و صدقا في كل حين، ممن صدق الله ما عهده ولم يبدل تبديلا.



راجعوا أنفسكم إخواني، حاسبوها قبل أن ينطق منكم الجلد والسمع والبصر بما كنتم تقترفون، أحصوا أعمالكم قبل أن تحصى عليكم، تخففوا من الذنوب و ألقوها عنكم قبل أن تلقي بكم في جهنم و بيس المصير.



اتقوا الله و سارعوا في طلب منازل الصالحين و درجات أولياء الله المتقين، سددوا وقاربوا في سبيل الاستقامة التي لا بد أن تعقِب التوبة الخالصة النصوح، قبل أن يفاجئكُم الموت و أنتم لا تشعرون.



أنظروا إلى من حولكم و إلى من سبقَ اليه الموتُ قبلكم، وهو لا بد حائل بي و بكم غير زائل عني ولا عنكم حتى يدعني أو يدعكم في البرزخ فإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من العذاب و النكال و شدة الحال، ثم المصير إلى جنة أو إلى نار، قال تعالى ( فريق في الجنة و فريق في السعير)، ( و سيق الذين كفروا الى جهنم زمرا) ، (و سيق الذين أتقوا ربهم الى الجنة زمرا) ، حينها ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة . أصحاب الجنة هم الفائزون) ، كيف لا يكون أهل الجنة هم الفائزون وقد أعد الله لهم رضوانه ، أولئك الذين أاثروا في الدنيا طاعته على طاعة النفس والهوى والشيطان فجزاهم بفضله ورحمته في الآخرة، كما أعد سخطه و مقته للذين تنكبوا الصراط و أثّرت فيهم الأفات، جراء ما جاهروه سبحانه بالعصيان، و تلقوا أمره بالإعراض و كلهم ذلة و ضعف و هوان، فأنّ لهم طمائنينة النفوس ولذة الحياة، وبشر السرور و راحة الصدور، وهم على حال الانتكاس بعيدين عن رب و إله الناس، فإياكم إخواني و أخواتي ثم إياكم ، أن تكونوا من هؤلاء و كونوا من أولئك الذين سبقوا إلى ربهم فاجتباهم و أدخلهم ضمن عباده المرحومين.



كتبه عل عجل أخوكم الفقير إلى عفو ربه، أبو ليث بن محمد الجزائري غرة أول رمضان لسنة 1432 هجري.









