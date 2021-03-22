موقظة



عن عبد الأعلى التيمي رحمه الله قال: «ما يأمن من ‌أطال ‌المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يحذره في الدنيا، ويفضحه في الآخرة» الشكر لابن أبي الدنيا (١٥٧)

هذه كلمة موقظة جدير أن يقف عليها صاحب الذنب المقيم عليه قبل أن يصيبه بلاء بسبب ذنبه يجهده في دنياه ثم فضيحة وخزي وعقوبات للذنب في الآخرة.





المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله