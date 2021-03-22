صور من خشوع السلف في صلاتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

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• قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إن الرجل ليشيب في الإسلام ولم يُكمِل لله ركعة واحدة". قيل: كيف يا أمير المؤمنين قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها".• عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعَهُمْ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ ، وَمَا يَذْكُرُونَ مِنْ ذِكْرِ الضَّيْعَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : تَجِدُونَهُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ تَخْتَلِفُ الْأَسِنَّةُ فِي جَوْفِي أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي صَلَاتِي.• قال أبو بكر بن عياش: رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجدا، فلو رأيته قلت ميت؛ يعني من طول السجود.• قال ابن ذهب رحمه الله: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء.• كان العنبس بن عقبة رحمه الله يسجد حتى تقع العصافير على ظهره فكأنه جذم حائط.• كان أبو عبد الله البناجي رحمه الله يصلي بالناس؛ فيُصاح بالنفير فلا يخفف الصلاة، فلما فرغوا قالوا: "أنت جاسوس"؛ قال: ولم؟ قالوا صيح بالنفير وأنت لم تخفف؟ قال: ما حسبت أن أحدا يكون في الصلاة فيقع في سمعه غير ما يخاطبه به الله عز وجل"!• كان الإمام البخاري رحمه الله يصلي ذات ليلة، فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، فلما قضى الصلاة قال: "انظروا كم آذاني".• وهذا مسلم بن يسار رحمه الله ما رُؤيَ قط ملتفتا في صلاته حيث قال عنه ميمون بن حيان رحمه الله: "لقد انهدمت ذات مرة ناحية المسجد ففزع أهل السوق لهدمه وإنه في المسجد في صلاته ما التفت".• سُئل خلف بن أيوب رحمه الله: " ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها؟ قال: أريد أن أعود نفسي أن لا يفسد عليً شيء في صلاتي، قالوا وكيفتصبر؟ فقال لهم: لقد بلغني - وذلك في عصره- أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان فيقال: فلان صبور وكانوا يفتخرون بذلك؛ وأنا قائم بين يدي ربي أفأتحرك لذبابة ولا أصبر؟!".• صلى أبو طلحة رضي الله عنه في حائط له - يعني بستان- وفيه شجر، فأعجبه طائر صغير طار في الشجر يلتمس مخرجا، فأتبعه ببصره فلم يدر كم صلى من ركعة، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الفتنة؛ ثم قال: "يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت".تلك بعض أحوالهم في وقوفهم بين يدي ربّ الأرباب؛ فاللهم رحماك بأحوالنا! اللهم ردنا إليك ردًّا جميلا!