قوالب الديول بجوز الهند

· أوراق الديول من نوع “ديول العائلة”· 250 غ جوز الهند· 01 حبة بيض· 100 غ سكر· ملعقة كبيرة حليب بودرة· 02 ملاعق كبيرة قشدة· 02 ملاعق كبيرة زبدة· 250 مل ماء· 125 غ سكر· حبيبات حلوى للتزيينفي وعاء نضع جوز الهند ونضيف لها حبة البيض ونخلط، ثم نضيف السكر وحليب البودرة ونخلط جميع المقادير، ثم نأخذ القوالب وندهنها بالزبدة ثم نضع قطع الديول مدهونة بالزبدة فوق بعضها، ثم نضع حشوة جوز الهند ونزين بحبيبات الحلوى وندخلها الفرن لتنضج، في ذلك الوقت نحضر القطر: في قدر نضع السكر والماء ونتركه يغلي حتى نتحصل على قطر، عندما تنضج الحلوى نتركها تبرد قليلا ثم نسكب فوقها قليلا من القطر (أنظري الصورة).· أوراق الديول من نوع “ديول العائلة”· 250 غ فراولة· 150 غ سكر· 200 غ شانتيي· 180 مل حليب بارد· 50 غ زبدةندهن أوراق الديول بالزبدة و ندخلها الفرن حتى تتحمر نخرجها من الفرن و نتركها على جنب و في قدر صغير نضع السكر و الفراولة على نار هادئة ونتركها حتى تصبح مثل المربى، ثم نضعها على جنب، و في وعاء نضع الشانتيي و الحليب البارد ونخفق بواسطة الخفاق ونواصل الخفق حتى نتحصل على كريمة الشانتيي، ثم نضيف القليل من الفراولة و نخلط، ثم نضع الخليط في كيس حلواني ، نأخذ كؤوس التقديم و نضع أوراق الديول مفتتة ثم نضع فوقها قليل من الفراولة ثم كريمة الشانتيي بالفراولة ونزين بقطع من أوراق الديول (أنظري الصورة).· صدر دجاج مقطع· 02 فصوص ثوم مهروسان· ملعقة كبيرة زيت· 70 غ فرينة· 70 غ زبدة· 01 لتر حليب· 100 غ جبن أبيض· ملح/فلفل ابيض· زبدة ذائبة للدهن· جلجلان· أوراق ديول من نوع “ديول العائلة”في مقلاة نضع ملعقة الزيت تسخن ونضيف الدجاج والملح والفلفل الأبيض ونتركه ينضج على نار هادئة في ذلك الوقت في قدر صغير نذوب الزبدة ونضيف الفرينة ونحرك، ثم نضيف لتر من الحليبوالملح والفلفل الأبيض مع التحريك، وفي الأخير نضيف الجبن الأبيض ونحرك ثم ننزع القدر من فوق النار ونضيف له الدجاج ونتركه على جنب يبرد، نأخذ اوراق الديول ونضع كمية من حشوة كريمة الجبن والدجاج ونلف ورق الديول ثم ندهن البوراك ونزينه بالجلجلان وندخله الفرن كي ينضج (انظري الصورة).· أوراق الديول من نوع “ديول العائلة”· 300 غ لوز مدشش· 100 غ سكر· 01 ملعقة كبيرة زبدة· 01 ملعقة صغيرة قرفة· 02 ملاعق كبيرة ماء الزهر· 100 غ زبدة للدهن· سكر ناعم للتزيينفي وعاء نضع اللوز ونضيف له السكر والقرفة والزبدة وماء الزهر ونخلط، ثم نأخذ أوراق الديول ونقطعها ونضع فيها كمية من حشوة اللوز ونلفها حتى نتحصل على شكل مربعات صغيرة، ندهنها بالزبدة وندخلها الفرن ونتركها تأخذ اللون الذهبي، عندما نخرجها نزينها بالسكر الناعم (أنظري الصورة).