وضعية ادماجية ارجو الجل في اسرع وقت

🇲🇦🇳🇦🇷

🇲🇦🇳🇦🇷

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 فيفري 2021
المشاركات
4
النقاط
503
العمر
14
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
بمناسبةنجاح وليد في امتحان شهادة التعليمالمتوسط قصد والده محل الحلويات فلاحظ وجود كعكة قاعدهتها
مستطيلة الشكل لم تقسم بعد فطلب من صاحب المحل تقسيمها الى اصغر عدد ممكن من القطع مربعة القاعدة والمتقايسة دون ضياع، ثم وضعها داخل العلبة (توضع جنبا الى جنب دون ترك فراغات)لتوزيعها على الجيران،علما ان:
بعدا قاعدة الكعكة45و 1،25
العب شكلها متوازي مستطيلات قاعدته مربعة وحجمهاcmمربع6875√25
وارتفاعها 11√، وثمن العبة الواحدة 15DA
تكاليف الكعكة تقدر ب6750دج
ثمن بيع القطعةالواحدة 55دج
احسب فائدة صاحب المحل



شكرا ارجو الحل في اسرع وقت
 
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