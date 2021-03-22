وضعية ادماجية ارجو الجل في اسرع وقت

بمناسبةنجاح وليد في امتحان شهادة التعليمالمتوسط قصد والده محل الحلويات فلاحظ وجود كعكة قاعدهتها

مستطيلة الشكل لم تقسم بعد فطلب من صاحب المحل تقسيمها الى اصغر عدد ممكن من القطع مربعة القاعدة والمتقايسة دون ضياع، ثم وضعها داخل العلبة (توضع جنبا الى جنب دون ترك فراغات)لتوزيعها على الجيران،علما ان:

بعدا قاعدة الكعكة45و 1،25

العب شكلها متوازي مستطيلات قاعدته مربعة وحجمهاcmمربع6875√25

وارتفاعها 11√، وثمن العبة الواحدة 15DA

تكاليف الكعكة تقدر ب6750دج

ثمن بيع القطعةالواحدة 55دج

احسب فائدة صاحب المحل







شكرا ارجو الحل في اسرع وقت