نساء مع رجالنا و رجال مع غيرهم...

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
328
النقاط
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العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قالت أخت هارون الرشيد; "نحن نساء مع رجالنا ورجال مع غيرهم"

-هذا المثال الذي يحتذى به حتى تكوني أنثى بحقّ ، هذا المنهج الذي لا ينبغي أن تحيدي عنه قيد أنملة في عصر السفور و المجون و التميّع و سقوط الحياء و جفاف ماء الوجه على إثر سخط الله و غضبه.

- و الإسلام لم يترك قيدا إلا و فكّه و لا إصرا إلا رفعه فلا تقيّدي نفسك بحبائل الشيطان فتصيري رسوله إلى الرجال و سهمه الذي لا يخطئ..!

- هذه الكلمة خطرت علي و أنا أرى هذه الصورة الملهمة!

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