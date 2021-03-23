نساء مع رجالنا و رجال مع غيرهم...

أبو مارية
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قالت أخت هارون الرشيد; "نحن نساء مع رجالنا ورجال مع غيرهم"
-هذا المثال الذي يحتذى به حتى تكوني أنثى بحقّ ، هذا المنهج الذي لا ينبغي أن تحيدي عنه قيد أنملة في عصر السفور و المجون و التميّع و سقوط الحياء و جفاف ماء الوجه على إثر سخط الله و غضبه.
- و الإسلام لم يترك قيدا إلا و فكّه و لا إصرا إلا رفعه فلا تقيّدي نفسك بحبائل الشيطان فتصيري رسوله إلى الرجال و سهمه الذي لا يخطئ..!
- هذه الكلمة خطرت علي و أنا أرى هذه الصورة الملهمة!
-هذا المثال الذي يحتذى به حتى تكوني أنثى بحقّ ، هذا المنهج الذي لا ينبغي أن تحيدي عنه قيد أنملة في عصر السفور و المجون و التميّع و سقوط الحياء و جفاف ماء الوجه على إثر سخط الله و غضبه.
- و الإسلام لم يترك قيدا إلا و فكّه و لا إصرا إلا رفعه فلا تقيّدي نفسك بحبائل الشيطان فتصيري رسوله إلى الرجال و سهمه الذي لا يخطئ..!
- هذه الكلمة خطرت علي و أنا أرى هذه الصورة الملهمة!