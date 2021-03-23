أغلى " واو جماعة " ذُكِرَت في الـقـرآن الكريم

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان:

في قوله تعالى:

(ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ..)

بين أن المصطفين ثلاثة أقسام:

الأول :-

الظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله، ولكنه يعصيه أيضاً ..!

والثاني :-

المقتصد وهو الذي يطيع الله، ولا يعصيه، ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات..

والثالث :-

السابق بالخيرات وهو الذي يأتي بالواجبات، ويجتنب المحرمات، ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة.

( ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله:

(جنات عدن يدخلونها....))

والواو في ( يدخلونها ) ..

شاملة: للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق،

ولذا قال بعض أهل العلم:

" حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين لأنه لم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة " .

سبحانك ربي :

ما أرحمك ،، ما أكرمك ،، ما أعظمك.

فرعون حين قال : " أنا ربكم الأعلى "

كيف كان رد ﺎلله سبحانه !

قال ﺎلله سبحانه وتعالى لموسى وهارون ( إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى )

* قال أحد الصالحين وهو يسمع هذه الآية

يا رب إذا كان هذا عطفك بفرعون ﺎلذي قال :

" أنا ربكم الأعلى "

فكيف يكون عطفك بـ عبد سجد وقال :

" سبحان ربي الأعلى " !

اللهم إرحمنا برحمتك ياأرحم الراحمين.