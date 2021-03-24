شا رايكم في مشكل الزيت؟

أبو مارية
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
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- محل الإقامة
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- الجنس
- ذكر
إذا باغي تعرف حقيقة أي واحد ، شوفه كي يجوع شا يدير ، و كي يفتقر شا يدير ، و كي تضيق بيه الدنيا شا يدير...
اليوم مشيت نشري على حانوت كبير كل يوم نشري من عنده ، و شفته باع الزيت لواحد ما نعرفهش ، قتله عندك الزيت؟
بدا يتفلسف عليا و ختمها لي يقضي من عندي نبيع له الزيت!
قتله و انا مش موالف نقضي عليك؟ قالي لا انت تشري غير الكاوكاو (الفول السوداني)...!
- صراحة شيطان قالي سبّه و رجعله الصوالح لي شريتهم بصح ما تربيناش هاكا و الله المستعان على هذو النوعية لي مخليتنا متخلفين.
اليوم مشيت نشري على حانوت كبير كل يوم نشري من عنده ، و شفته باع الزيت لواحد ما نعرفهش ، قتله عندك الزيت؟
بدا يتفلسف عليا و ختمها لي يقضي من عندي نبيع له الزيت!
قتله و انا مش موالف نقضي عليك؟ قالي لا انت تشري غير الكاوكاو (الفول السوداني)...!
- صراحة شيطان قالي سبّه و رجعله الصوالح لي شريتهم بصح ما تربيناش هاكا و الله المستعان على هذو النوعية لي مخليتنا متخلفين.