شا رايكم في مشكل الزيت؟

إذا باغي تعرف حقيقة أي واحد ، شوفه كي يجوع شا يدير ، و كي يفتقر شا يدير ، و كي تضيق بيه الدنيا شا يدير...



اليوم مشيت نشري على حانوت كبير كل يوم نشري من عنده ، و شفته باع الزيت لواحد ما نعرفهش ، قتله عندك الزيت؟



بدا يتفلسف عليا و ختمها لي يقضي من عندي نبيع له الزيت!



قتله و انا مش موالف نقضي عليك؟ قالي لا انت تشري غير الكاوكاو (الفول السوداني)...!



- صراحة شيطان قالي سبّه و رجعله الصوالح لي شريتهم بصح ما تربيناش هاكا و الله المستعان على هذو النوعية لي مخليتنا متخلفين.