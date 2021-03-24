شا رايكم في مشكل الزيت؟

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
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النقاط
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العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
إذا باغي تعرف حقيقة أي واحد ، شوفه كي يجوع شا يدير ، و كي يفتقر شا يدير ، و كي تضيق بيه الدنيا شا يدير...

اليوم مشيت نشري على حانوت كبير كل يوم نشري من عنده ، و شفته باع الزيت لواحد ما نعرفهش ، قتله عندك الزيت؟

بدا يتفلسف عليا و ختمها لي يقضي من عندي نبيع له الزيت!

قتله و انا مش موالف نقضي عليك؟ قالي لا انت تشري غير الكاوكاو (الفول السوداني)...!

- صراحة شيطان قالي سبّه و رجعله الصوالح لي شريتهم بصح ما تربيناش هاكا و الله المستعان على هذو النوعية لي مخليتنا متخلفين.
 
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