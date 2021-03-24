أبو مارية
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- فلتعلم أن الشهادة التي فيها ليسانس أو ماستير أو حتى دكتوراه لا تخوّل لك أن تكون مع الصّفوة الذين ترتجى مكارمهم إلّا أن تكون مثلهم حذو النعل بالنعل.
و أمّا أن تتكلم مثل العامة و تفكر مثل العامة ، فأنت إذا من العامّة شئت أم أبيت.
إن الحمار يظل حمارا و لو سٌرج بالذهب المحلّى ، و كم هو قاس أن تنفق شطرا عظيما من عمرك من أجل أن يقال لك (مثقف) و أنت في حقيقة الأمر أجوف غير مثقف!
-لذلك على المرئ أن يطلب العلا و لو بقلة الكلام ، و أن يباين العامة و لو بتحري الأخبار قبل تصديقها..
من وجهة نظركم متى يستحق الفرد وصف المثقف؟
و أمّا أن تتكلم مثل العامة و تفكر مثل العامة ، فأنت إذا من العامّة شئت أم أبيت.
إن الحمار يظل حمارا و لو سٌرج بالذهب المحلّى ، و كم هو قاس أن تنفق شطرا عظيما من عمرك من أجل أن يقال لك (مثقف) و أنت في حقيقة الأمر أجوف غير مثقف!
-لذلك على المرئ أن يطلب العلا و لو بقلة الكلام ، و أن يباين العامة و لو بتحري الأخبار قبل تصديقها..
من وجهة نظركم متى يستحق الفرد وصف المثقف؟