- فلتعلم أن الشهادة التي فيها ليسانس أو ماستير أو حتى دكتوراه لا تخوّل لك أن تكون مع الصّفوة الذين ترتجى مكارمهم إلّا أن تكون مثلهم حذو النعل بالنعل.



و أمّا أن تتكلم مثل العامة و تفكر مثل العامة ، فأنت إذا من العامّة شئت أم أبيت.



إن الحمار يظل حمارا و لو سٌرج بالذهب المحلّى ، و كم هو قاس أن تنفق شطرا عظيما من عمرك من أجل أن يقال لك (مثقف) و أنت في حقيقة الأمر أجوف غير مثقف!



-لذلك على المرئ أن يطلب العلا و لو بقلة الكلام ، و أن يباين العامة و لو بتحري الأخبار قبل تصديقها..



من وجهة نظركم متى يستحق الفرد وصف المثقف؟