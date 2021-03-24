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أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
339
النقاط
521
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
- فلتعلم أن الشهادة التي فيها ليسانس أو ماستير أو حتى دكتوراه لا تخوّل لك أن تكون مع الصّفوة الذين ترتجى مكارمهم إلّا أن تكون مثلهم حذو النعل بالنعل.

و أمّا أن تتكلم مثل العامة و تفكر مثل العامة ، فأنت إذا من العامّة شئت أم أبيت.

إن الحمار يظل حمارا و لو سٌرج بالذهب المحلّى ، و كم هو قاس أن تنفق شطرا عظيما من عمرك من أجل أن يقال لك (مثقف) و أنت في حقيقة الأمر أجوف غير مثقف!

-لذلك على المرئ أن يطلب العلا و لو بقلة الكلام ، و أن يباين العامة و لو بتحري الأخبار قبل تصديقها..

من وجهة نظركم متى يستحق الفرد وصف المثقف؟
 
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