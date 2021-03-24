الى كل شاب(ة) طموح(ة ) :

إذا اردت النجاح، فعليك بخمس، ولا تبال بخمس :

1- انظر لنفسك بإحترام، ولا يهمك اذا قيل (لاعبها أو شايف روحه)

2- عزز علاقتك بصديقك، حبا وثقة، ولايهمك إن قيل بأنك ظله أو هو ظلك.

3- اعط لعملك كامل تركيزك، وجهدك ولا تسمع لمن يقول غمزا : (بلعقل على روحك)

4- انسج شبكة علاقات عامة في عالم شغلك، ولا تصغ لخرطي: الحذر الزائد، والحشمة والانغلاق.

5- لا تتوقف عن تطوير مهارتك وقدراتك، ولا تبالي بمن يقول في هذا (اقنع فالبراكة في القليل)

مخ الهدرة: اللي نجحو في العالم ماهومش خير منك ايها الشاب (ة) .