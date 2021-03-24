سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 646
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
الى كل شاب(ة) طموح(ة ) :
إذا اردت النجاح، فعليك بخمس، ولا تبال بخمس:
1- انظر لنفسك بإحترام، ولا يهمك اذا قيل (لاعبها أو شايف روحه)
2- عزز علاقتك بصديقك، حبا وثقة، ولايهمك إن قيل بأنك ظله أو هو ظلك.
3- اعط لعملك كامل تركيزك، وجهدك ولا تسمع لمن يقول غمزا : (بلعقل على روحك)
4- انسج شبكة علاقات عامة في عالم شغلك، ولا تصغ لخرطي: الحذر الزائد، والحشمة والانغلاق.
5- لا تتوقف عن تطوير مهارتك وقدراتك، ولا تبالي بمن يقول في هذا (اقنع فالبراكة في القليل)
مخ الهدرة: اللي نجحو في العالم ماهومش خير منك ايها الشاب (ة).
إذا اردت النجاح، فعليك بخمس، ولا تبال بخمس:
1- انظر لنفسك بإحترام، ولا يهمك اذا قيل (لاعبها أو شايف روحه)
2- عزز علاقتك بصديقك، حبا وثقة، ولايهمك إن قيل بأنك ظله أو هو ظلك.
3- اعط لعملك كامل تركيزك، وجهدك ولا تسمع لمن يقول غمزا : (بلعقل على روحك)
4- انسج شبكة علاقات عامة في عالم شغلك، ولا تصغ لخرطي: الحذر الزائد، والحشمة والانغلاق.
5- لا تتوقف عن تطوير مهارتك وقدراتك، ولا تبالي بمن يقول في هذا (اقنع فالبراكة في القليل)
مخ الهدرة: اللي نجحو في العالم ماهومش خير منك ايها الشاب (ة).