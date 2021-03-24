تماسك الاسرة خط احمر :

في كل عائلة قد نجد واحد من أفرادها، مريض القلب، حسود حقود لدود، يتصيد عثرات بعض افراد الاسرة ليثير فتنة، ثم يخرج عليهم شامتا (والله كان عيب عليهم عايلة واحدة وياكلوا في بعضاهم) وفي كل وطن مرضى قلوب كذلك، ورموز فتنة وخراب، الذين يقتفون اثر المشكلات اليومية للمواطن، ليشكلوا منها لوحة بؤس وشقاء.

مخ الهدرة: تماسك الاسرة خط احمر، وتماسك وطني مليون خط احمر. بالعربية...فيق يا مواطن ا...فيق يا ولد بلادي