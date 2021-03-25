ورع عبد الله الجمحي.

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
348
النقاط
521
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
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‏دخل التابعي : عبد الله بن محيريز الجمحي
دكاناً يريد أن يشتري ثوباً، فقال رجل قد عَرَفَه لصاحب المحل :
هذا العالم ابن محيريز فأحسِن بيعه
فغضب ابن محيريز وطرح الثوب وقال :
" إنما نشتري بأموالنا، لسنا نشتري بديننا! "
صفة الصفوة - ابن الجوزي||
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