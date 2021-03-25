ورع عبد الله الجمحي.

‏دخل التابعي : عبد الله بن محيريز الجمحيدكاناً يريد أن يشتري ثوباً، فقال رجل قد عَرَفَه لصاحب المحل :هذا العالم ابن محيريز فأحسِن بيعهفغضب ابن محيريز وطرح الثوب وقال :" إنما نشتري بأموالنا، لسنا نشتري بديننا! "صفة الصفوة - ابن الجوزي||