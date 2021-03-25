ورع عبد الله الجمحي.

أبو مارية
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
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- محل الإقامة
- سيدي بلعباس
- الجنس
- ذكر
●دخل التابعي : عبد الله بن محيريز الجمحي
دكاناً يريد أن يشتري ثوباً، فقال رجل قد عَرَفَه لصاحب المحل :
هذا العالم ابن محيريز فأحسِن بيعه
فغضب ابن محيريز وطرح الثوب وقال :
" إنما نشتري بأموالنا، لسنا نشتري بديننا! "
صفة الصفوة - ابن الجوزي||
دكاناً يريد أن يشتري ثوباً، فقال رجل قد عَرَفَه لصاحب المحل :
هذا العالم ابن محيريز فأحسِن بيعه
فغضب ابن محيريز وطرح الثوب وقال :
" إنما نشتري بأموالنا، لسنا نشتري بديننا! "
صفة الصفوة - ابن الجوزي||