اريد اجابة من فضلكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





مؤخرا انتشرت ظاهرة ملفتة للانتباه في محلات بيع الأواني المنزلية وهي الدخول في سحب الطومبولا للفوز بعدة جوائز مثلا:الشراء بمبلغ 500ألف تقدر تربح مشينة تاع غسيل. كويزينيار.بيتران عجانة...



بعد ايام يعملو قرعة صاحب الرقم المسحوب يربح.



محلات الالبسة النسائية..



غرضهم اكيد استقطاب اكبر عدد ممكن من الزبائن.

هل هي حلال او حرام ?



ثانيا اود السؤال عن مسابقات الفايس بووك

تقوم بعض الصفحات بوضع شروط مسابقة:

ان يقوم المشترك بدعوة جميع اصدقاء ه للصفحة.. يطلب منهم الكثير من الاعجابات صاحب اكثر اعجاب يكون الفائز.. خاصة مسابقات خاصة بالنساء.. الجائزة سيشوار.. ماكياج.. آلة خياطة... الخ



هل هي حرام ام حلال?



الرجاء لمن يعرف الاجابة لايبخل علينا

حتى لانقع في فخ الحرام معتقدين انها حلال.