جدار الحماية :

يكون نصيب بعض الزوجات العيش مع زوج سيئ السلوك، ظالم قاسي القلب (حڨار) وتكون معاناتها اشد حين تكون عائلة هذا الزوج لا تنهى عن منكر يفعله، ولا تأمره بمعرف...وتتحول حياتها الى جحيم لا يطاق وتشعر بالضياغ اذا شعرت كذلك بأنها عارية الظهر، وأن أسرتها قد تخلت عنها، وقطعت الدعم والمساندة مع مغادرة سيارة "الكورتاج" التي حملها ليلة زفافها.

إن الزوج أيها الاصدقاء يفكر الف مرة قبل أن يهين زوجته ، إذا هو ادرك أن خلفها اخوة يحبونها ويدافعون عنها ولا يتخلون عنها أبدا، ينصحونها بالصلاح والطاعة لزوجها والحفاظ على اسرتها ، لكنهم إذا ادركوا ظلمه وجوره وقسوة قلبه، كانوا له بالمرصاد بكل السبل....نعم بكل السبل.

لهذا فمن العيب أن يكون زواج البنت بمثابة التخلص منها ومن مشاكلها. لا والله بل يجب ان نشعرها بأنها كريمة بنت الكرام.. وأننا معها في السراء والضراء وجدار الحماية لها يظل قائما طول العمر.

مخ الهدرة: خزي وعار...من نام قرير العين وقد عرف أن إبنته أو اخته تجوع أو تُهان .