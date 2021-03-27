ثقافة التجار، وقبول الاختلاف

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
651
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
ثقافة التجار، وقبول الاختلاف:
في السوق تبرز بشكل جلي ثقافة التعايش و الاختلاف، فالتاجر لا يشترط في التعامل التدين، و لا يهتم للون بشرة الزبون، ولا للعرق، ولا يفاضل بين المنقبة ولا المتبرجة..الكل بالنسبة له اخوة في الانسانية يأخد منهم المال ويعطيهم ما يريدون، هو تبادل نفعي ..الهدف من الحوار محدد بشكل تام، واسلوب التعامل الاقناع والبسمة والاحترام.
اكثر من هذا في السوق نقبل بعض الهفوات والكل يتسامح مع بعض المظاهر مثل تلك الصور العارية تماما ، او مفاتن الدمى و المجسمات، وسماع بعض الكلمات والحماقات.
في حين أن ثقافة الكراهية وثقافة التمييز والاختلاف، والتحفظ، والتشنج تملأ الاسر والمساجد، والمؤسسات،
مخ الهدرة: على جال صلاحنا، كلنا تجار نعرف الطريڨ، ونقبل ببعض التنازلات..
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top