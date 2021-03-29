ما الفرق بين باركيه السيراميك باركيه الخشب للأرضيات ؟

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,484
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
ما الفرق بين باركيه السيراميك باركيه الخشب للأرضيات ؟
بعد غياب طويل عدنا اليكم
ان شاء الله احوالكم بخير

🌺🙏🌺
خشب الباركيه في الأرضيات رائع جداً و يعطيك انطباعاً بالفخامة و الأناقة نعم هذا صحيح.
لكن باركيه السيراميك احسن بكثير

images (2).jpeg
قد تنخدع بالمظهر الخشبي و الملمس الرائع الذي يوحي بالفخامة لتتفاجأ بأن الأرضية التي تقف عليها لست خشباً حقيقياً بل هي بلاط سيراميك أو بورسلين بتصميم خشبي حقيقي !
images (1).jpeg
من فواىد باركيه السيراميك
من الناحية العملية، يمكن استخدام بلاط السيراميك دون مشاكل في أي غرفة تحتوي على نسبة عالية من الماء : في المطبخ، في الحمام، وحتى في التراسات والحدائق الخارجية و لا يوجد مشكلة في حال تعرضه للماء, فنسبة امتصاصه للماء متدنية جداً على عكس باركيه الخشب الحقيقي أو الخشب المعالج
How-often-should-I-clean-my-hardwood-floor-water-spill.jpg
الحركة المستمرة للمشاة والأجسام المتحركة والأشياء المتساقطة و على العكس من ذلك فإن بلاط السيراميك هو أحد أكثر المواد المقاومة للتآكل والخدوش المستعملة للأرضيات.

images.jpeg
هذا الجانب مهم جداً لأنه يمكنك من تركيب سيراميك ذو تأثير خشبي حتى في المناطق العامة أو التجارية ذات حركة المرور المرتفعة، في حين أن خشب الباركيه الطبيعي سوف يتضرر في وقت قصير جدًا​
إضغط للتوسيع...
images (4).jpeg
كما ان. بلاط السيراميك بطبيعته عبارة عن مادة مزججة ذات مسامية منخفضة للغاية، وبالتالي فهو مقاوم لأي مواد كيميائية
5d3949bb23ed0.jpg

اتمني يفيدكم الموضوع
الى اللقاء في موضوع اخر
❤💕🌹
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top