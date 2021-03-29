ما الفرق بين باركيه السيراميك باركيه الخشب للأرضيات ؟

بعد غياب طويل عدنا اليكم

ان شاء الله احوالكم بخير





خشب الباركيه في الأرضيات رائع جداً و يعطيك انطباعاً بالفخامة و الأناقة نعم هذا صحيح.لكن باركيه السيراميك احسن بكثيرقد تنخدع بالمظهر الخشبي و الملمس الرائع الذي يوحي بالفخامة لتتفاجأ بأن الأرضية التي تقف عليها لست خشباً حقيقياً بل هي بلاط سيراميك أو بورسلين بتصميم خشبي حقيقي !من فواىد باركيه السيراميكمن الناحية العملية، يمكن استخدام بلاط السيراميك دون مشاكل في أي غرفة تحتوي على نسبة عالية من الماء : في المطبخ، في الحمام، وحتى في التراسات والحدائق الخارجية و لا يوجد مشكلة في حال تعرضه للماء, فنسبة امتصاصه للماء متدنية جداً على عكس باركيه الخشب الحقيقي أو الخشب المعالجالحركة المستمرة للمشاة والأجسام المتحركة والأشياء المتساقطة و على العكس من ذلك فإن بلاط السيراميك هو أحد أكثر المواد المقاومة للتآكل والخدوش المستعملة للأرضيات.