sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 12,484
- النقاط
- 1,451
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
ما الفرق بين باركيه السيراميك باركيه الخشب للأرضيات ؟
بعد غياب طويل عدنا اليكم
ان شاء الله احوالكم بخير
خشب الباركيه في الأرضيات رائع جداً و يعطيك انطباعاً بالفخامة و الأناقة نعم هذا صحيح.
لكن باركيه السيراميك احسن بكثير
قد تنخدع بالمظهر الخشبي و الملمس الرائع الذي يوحي بالفخامة لتتفاجأ بأن الأرضية التي تقف عليها لست خشباً حقيقياً بل هي بلاط سيراميك أو بورسلين بتصميم خشبي حقيقي !
من فواىد باركيه السيراميك
من الناحية العملية، يمكن استخدام بلاط السيراميك دون مشاكل في أي غرفة تحتوي على نسبة عالية من الماء : في المطبخ، في الحمام، وحتى في التراسات والحدائق الخارجية و لا يوجد مشكلة في حال تعرضه للماء, فنسبة امتصاصه للماء متدنية جداً على عكس باركيه الخشب الحقيقي أو الخشب المعالج
الحركة المستمرة للمشاة والأجسام المتحركة والأشياء المتساقطة و على العكس من ذلك فإن بلاط السيراميك هو أحد أكثر المواد المقاومة للتآكل والخدوش المستعملة للأرضيات.
بعد غياب طويل عدنا اليكم
ان شاء الله احوالكم بخير
خشب الباركيه في الأرضيات رائع جداً و يعطيك انطباعاً بالفخامة و الأناقة نعم هذا صحيح.
لكن باركيه السيراميك احسن بكثير
قد تنخدع بالمظهر الخشبي و الملمس الرائع الذي يوحي بالفخامة لتتفاجأ بأن الأرضية التي تقف عليها لست خشباً حقيقياً بل هي بلاط سيراميك أو بورسلين بتصميم خشبي حقيقي !
من فواىد باركيه السيراميك
من الناحية العملية، يمكن استخدام بلاط السيراميك دون مشاكل في أي غرفة تحتوي على نسبة عالية من الماء : في المطبخ، في الحمام، وحتى في التراسات والحدائق الخارجية و لا يوجد مشكلة في حال تعرضه للماء, فنسبة امتصاصه للماء متدنية جداً على عكس باركيه الخشب الحقيقي أو الخشب المعالج
الحركة المستمرة للمشاة والأجسام المتحركة والأشياء المتساقطة و على العكس من ذلك فإن بلاط السيراميك هو أحد أكثر المواد المقاومة للتآكل والخدوش المستعملة للأرضيات.
هذا الجانب مهم جداً لأنه يمكنك من تركيب سيراميك ذو تأثير خشبي حتى في المناطق العامة أو التجارية ذات حركة المرور المرتفعة، في حين أن خشب الباركيه الطبيعي سوف يتضرر في وقت قصير جدًا