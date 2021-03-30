أبرز محطات في التاريخ الجزائري

شهدت الجزائر محطات متنوعة في الحقبة الاستعمارية، الممتدة من حزيران/يونيو 1830 لغاية استقلالها في 5 تموز/يوليو 1962. نستعرض أبرز هذه المحطات من خلال تسلسل تاريخي أكاديمي يظهر كيف انتقلت الجزائر من قبائل مستعمرة إلى دولة قائمة بذاتها.



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14 حزيران/يونيو 1830

القوات الفرنسية تغزو الجزائر وتدخل أراضيها من سيدي فرج الساحلية، التي تبعد نحو 30 كلم غربي العاصم.



5 تموز/يوليو 1830

الجزائر العاصمة تسقط في قبضة القوات الفرنسية. الداي حسين، وهو آخر دايات الإمبراطورية العثمانية في الجزائر، يوقع عقد الاستسلام ليبدأ عهد الاستعمار الفرنسي في الجزائر.



21 تشرين الثاني/نوفمبر 1832

عبد القادر، "مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة"، يبايع "أميرا" ويدعو إلى المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي.



30 أيار/مايو 1837

بموجب معاهدة التافنة، الفرنسيون يتنازلون للأمير عبد القادر عن ثلثي القطر الجزائري.



23 كانون الأول الأول/ديسمبر 1847

الأمير عبد القادر يستسلم إثر سلسلة من الهجمات العسكرية الفرنسية ضد المقاومة.



12 تشرين الثاني/نوفمبر 1848

الجزائر تصبح بصورة رسمية "محافظة فرنسية".



24 تشرين الثاني/نوفمبر 1870

منح اليهود في الجزائر (نحو 35 ألفا) الجنسية الفرنسية.



يونيو/حزيران 1881

صدور قانون الأهالي "الأنديجينا" الذي يمنح الجزائريين المسلمين وضعا قانونيا مذلا، يتيح للمستعمر حق ترحيلهم أو فرض عليهم عقوبات خارجة عن القانون الفرنسي.



26 يونيو/حزيران 1889

منح الجنسية الفرنسية لكل الأوروبيين في الجزائر.



يونيو/حزيران 1926

تأسيس "نجم شمال أفريقيا" تحت قيادة أحمد مصالي الحاج، مؤسس الحركة الوطنية الجزائرية، في باريس. "النجم" يطالب باستقلال بلدان شمال أفريقيا الثلاثة (الجزائر وتونس والمغرب) عن فرنسا. في 11 آذار/مارس 1937/ مصالي يؤسس "حزب الشعب الجزائري" خلفا لـ"النجم"، الذي حظرته "الجبهة الجمهورية" الفرنسية الحاكمة.



11 آذار/مارس 1944

الجنرال ديغول يلغي قانون الأهالي.



8 أيار/مايو 1945

الجيش الفرنسي يطلق النار على متظاهرين جزائريين رافعين العلم الوطني ويقتل الآلاف، وهو ما يعرف بـ "مجزرة مايو 1945".



نيسان/أبريل 1954

ولادة "حزب جبهة التحرير الوطني" من قبل مناضلين في "حزب الشعب".



الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954

اندلاع حرب الجزائر (حرب التحرير).



20 آب/أغسطس 1956

انعقاد "مؤتمر الصومام" الذي يحدد هياكل وقيادات المقاومة في الداخل والخارج، من الجانبين العسكري والمدني.

1958في الأول من يونيو/حزيران، الجنرال ديغول يعود إلى السلطة. وفي أيلول/سبتمبر، "جبهة التحرير" تشكل "حكومة مؤقتة" يترأسها فرحات عباس.



19 آذار/مارس 1962

توقيع اتفاقيات إيفيان، بسويسرا، تقضي باستقلال الجزائر.



5 تموز/يوليو 1962

الإعلان الرسمي عن استقلال الجزائر.



15 أيلول/سبتمبر 1963

انتخاب أحمد بن بلة أول رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



19 حزيران/يونيو 1965

هواري بومدين ينقلب على الرئيس بن بلة ويصبح زعيما للبلاد على رأس مجلس ثوري.



24 شباط/فبراير 1971

تأميم المحروقات.



12/14 نيسان/أبريل 1975

الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.



27 كانون الأول/ديسمبر 1978

وفاة الرئيس هواري بومدين.



20 نيسان/أبريل 1980

قمع احتجاجات شعبية بمنطقة القبائل يخلف قتلى وجرحى ومعتقلين.



تشرين الثاني/نوفمبر 1981

الرئيس فرانسوا ميتران يزور الجزائر. وفي 1983، الشاذلي بن جديد يقوم بزيارة لفرنسا هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري منذ الاستقلال.



5 تشرين الأول/أكتوبر 1988

قمع تظاهرات شعبية في الجزائر العاصمة.



23 شباط/فبراير 1989

التصويت على دستور جديد يكرس التعددية الحزبية.



كانون الأول/ديسمبر 1991

"جبهة التحرير الوطني" تفوز في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.



11 كانون الثاني/يناير 1992

الرئيس الشاذلي بن جديد يستقيل من منصبه.



14 كانون الثاني/يناير 1992

تشكيل "المجلس الأعلى للدولة" بقيادة محمد بوضياف، أحد رموز الثورة.



9 شباط/فبراير 1992

إعلان حال الطوارئ وإلغاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.



4 آذار/مارس 1992

حظر "الجبهة الإسلامية للإنقاذ".



29 حزيران/يونيو 1992

اغتيال الرئيس محمد بوضياف في عنابة (شرق). بداية الحرب الأهلية، التي تستمر طوال التسعينيات.



16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

انتخاب الجنرال اليامين زروال رئيسا للجمهورية.



15 نيسان/أبريل 1999

انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية إثر انتخابات رئاسية مبكرة.