بعض ذكرياتنا أفضل من كلّ ما يمكن أن يحدث لنا

قد تأخذنا الظروف بعيداً، وإلى حيث لا نعلم،

وتشغلنا زحمة الحياة،

وكل منا يبحث فيها عن الاستقرار والطمأنينة،

ولكن رغم هذا وذاك تبقى لكم ذكرى طيبة بالنفس، وتبقى الأرواح متعلقة ببعضها.

لا تندم على وصال عشته،

حتى لو صار يؤلمك،

فإن كانت الزهور قد جفت،

وضاع عبيرها،

فلا تنسى أنها منحتك عطراً جميلاً أسعدك



مما راق لي