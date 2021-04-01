دير ميزاجور لعمرك :

كل من يبرر سلوكاته، السيئة بالقول :

انا نتيجة تنشئة أسرية خاطئة و الله غالب انا في مجتمع (معوج) اقول: أنت تسيئ الى نفسك، وتقلل من قدرك، وتشكك في قدرة الله الذي منحك القلب الذي يخفق للحق، والعقل الذي يعيد تقييم الامور بعد النضج والفهم.

مخ الهدرة: فيق ودير ميزاجور لعمرك