دير ميزاجور لعمرك

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
670
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
دير ميزاجور لعمرك:
كل من يبرر سلوكاته، السيئة بالقول:
انا نتيجة تنشئة أسرية خاطئة و الله غالب انا في مجتمع (معوج) اقول: أنت تسيئ الى نفسك، وتقلل من قدرك، وتشكك في قدرة الله الذي منحك القلب الذي يخفق للحق، والعقل الذي يعيد تقييم الامور بعد النضج والفهم.
مخ الهدرة: فيق ودير ميزاجور لعمرك
 
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