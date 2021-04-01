سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 670
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
دير ميزاجور لعمرك:
كل من يبرر سلوكاته، السيئة بالقول:
انا نتيجة تنشئة أسرية خاطئة و الله غالب انا في مجتمع (معوج) اقول: أنت تسيئ الى نفسك، وتقلل من قدرك، وتشكك في قدرة الله الذي منحك القلب الذي يخفق للحق، والعقل الذي يعيد تقييم الامور بعد النضج والفهم.
مخ الهدرة: فيق ودير ميزاجور لعمرك
كل من يبرر سلوكاته، السيئة بالقول:
انا نتيجة تنشئة أسرية خاطئة و الله غالب انا في مجتمع (معوج) اقول: أنت تسيئ الى نفسك، وتقلل من قدرك، وتشكك في قدرة الله الذي منحك القلب الذي يخفق للحق، والعقل الذي يعيد تقييم الامور بعد النضج والفهم.
مخ الهدرة: فيق ودير ميزاجور لعمرك