الصحة بردت...كلام فارغ :

في الوقت الذي يعتقد فيه الكثير أنهم يواجهون صعوبات كثيرة في الحياة، لا ترتبط بهم، ومشاكل جمة تقف في طريق نجاحهم وسعادتهم .

يغفلون عن أكبر عائق، وهو العائق النفسي الذي يتمثل في نظرتنا السلبية عن أنفسنا، واعتقادنا الخاطئ بإستحالة النهوض بعد التعثر.

ولعل المشكل الاكبر هو تلك الحالة من الالفة مع الكسل والوهن الذي يصيبنا بعد طول راحة، وقلة حركة، إن العدو الاكبر يسكن فينا أيها الاصدقاء الافاضل، ويتمتم في الخفاء: (والله أنا ولفت على الراحة، ومعدتش قادر نهز روحي....الصحة بردت) إن هذه الكلمات تتحول الى عقال يقيد قدمينا ويمنعها من المضي نحو الامام، أو الصعود الى أعلى الدرجات. بل هي في الحقيقة مخدر قاتل للدافعية ومفتت للعزيمة.

مخ الهدرة: أعرف أن الموت يأتي غفلة، لكني لن أعط للدود فرصة التمتع بجسد أنهتكه الراحة .