سالة لكُنّ؛ شاركوها

تقول أحد الزوجات..



انا حوزي عارف انى مش بحب الخصام ولا الهجر ودايما يستغل النقطة دي فيه ويخلق أي مشكلة من اتفه سبب علشان يخاصمني وخصامه مدته طويلة وانا بكره كدة لدرجة انه وصلني انى أخاف أتكلم او اتنفس حتى علشان ميحصلش مشكلة ويخاصمني.



انا عملت كل حاجة علشان يبطل الحاجة دي للاسف فشلت..



انا دلوقتي نفسى وعاوزة اوصله للدرجة اللى وصلتلها دي انه يخاف يتكلم لازعل واعمل مشكلة واخاصمه نفسى يوصل لنفس المرحلة انه يخاف على زعلى وانى اخاصمه اعمل ايه