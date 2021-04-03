سر ارتفاع العملات الرقمية خاصتا البيتكوين .. دوجكوين ..عملة ترون trx.

RAYENDZ
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سلام عليكم ورحمة الله ....موضوع يجب عليك البحث فيه من كل الجوانب لماذا هذا الزخم الكبير على العملات الرقمية ؟
صديقي القارئ وقت المعاملات المالية بالوراق و المعادن في حالته النهائية وهذا طبيعي لاننا في عصر التكنولوجيا والانترنت لهذا كل الشعوب عليها اتخاذ قرارات سريعة من اجل التنمية ولقد كان تاثير الأزمة الاخيرة في العالم ازمة كورنا فهي اثرت بشكل كبير على اقتصاديات العالم ولقد راى الكثير من خبراء الاقتصاديين ان الحل يكمن في التعاملات المالية الرقمية بعد ما كان في 2018 - 2019 الكثير منهم لا يثق في هته العملات خاصة البيتكوين و الايثيريوم ولقد انخفض سعر الوحدة الواحدة من البيتكوين في نهاية 2019 الى اقل من 4000 دولار بعد ما كان يساوي اويقارب 19000 دولار بعد ذالك الحين لم يتاثر ولقد كانت فرصة كبيرة للمستثمرين الكبار في اتخاذ قرار صائب والتوجه الى هذه العملة القوية والتي تعمل على خوارزميات معقدة تكنولوجيا حديثة بلوك شين قوي غير قابل للاختراق ومنه بدات عملات اخرى في الارتفاع ولقد وصلت اليوم الى 59000 دولار للوحدة الواحدة ويتوقع الخبراء انها تتجاوز 100 الف دولار للوحدة الواحدة وسوف يكون منافس لجميع العملات الكلاسيكية بدون منازع ... دول العلم المتقدم في تسارع لحضن العملة اما اخص بالذكر الجزائر و بعض الدول العربية بعيدة كل البعد عن هذه التكنولوجيا ....و في الاخير اقول لكم يجب على الدول العربية السرعة في اتخاذ القرار المناسب قبل فوات الاوان ...سلام ان شاء الله يكون الموضوع قد اعجبكم ...