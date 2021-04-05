تجديد الثقة للابناء

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
674
النقاط
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العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
تجديد الثقة للابناء:
يقدم لنا الابناء، وعودا ببذل جهدا أكبر، ثم لا يفعلون...ثم يعودون و يجددون نفس الكلام و نفس الوعود بتقديم ما هو افضل..لكنهم مرة اخرى لا يفعلون..
يجب ان نحافظ على تقبلهم، ونمحهم ذلك الاحسان بأننا بكلامهم مقتنعون..
انه قلب الولي الذي يدرك أن صلاح الابن يأتي من خلال تجديد الثقة والاستمرار في رحلة الدعم والتوجيه.
مخ الهدرة: حذار من عدم التقبل و قتل الأمل، في قلب الصغير.
 
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