تعرف مايسوس الملح :

- محاور جيد انت في المعاملات التجارية.

- ومفاوض ماهر للحصول على مكاسب سياسية.

- اجبرت نفسك على تعلم استخدام وسائل الاتصال الحديثة.

- وتعلت الكثير حول الصفقات والمعاملات الادارية.

- حنون انت ورقيق حين، يتعلق الامر بالرغبة في استمالة زوجة جديدة.

لكن حين يتعلق الامر ببناء جسر تواصل مع ابنك او ابنتك، تقول:

(الله غالب انا امي اجهل كيفية التعامل مع هذ الجيل...)

مخ الهدرة: كي تبغي.... تعرف ما يسوس الملح .