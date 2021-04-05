سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 674
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
تعرف مايسوس الملح:
- محاور جيد انت في المعاملات التجارية.
- ومفاوض ماهر للحصول على مكاسب سياسية.
- اجبرت نفسك على تعلم استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
- وتعلت الكثير حول الصفقات والمعاملات الادارية.
- حنون انت ورقيق حين، يتعلق الامر بالرغبة في استمالة زوجة جديدة.
لكن حين يتعلق الامر ببناء جسر تواصل مع ابنك او ابنتك، تقول:
(الله غالب انا امي اجهل كيفية التعامل مع هذ الجيل...)
مخ الهدرة: كي تبغي.... تعرف ما يسوس الملح.
- محاور جيد انت في المعاملات التجارية.
- ومفاوض ماهر للحصول على مكاسب سياسية.
- اجبرت نفسك على تعلم استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
- وتعلت الكثير حول الصفقات والمعاملات الادارية.
- حنون انت ورقيق حين، يتعلق الامر بالرغبة في استمالة زوجة جديدة.
لكن حين يتعلق الامر ببناء جسر تواصل مع ابنك او ابنتك، تقول:
(الله غالب انا امي اجهل كيفية التعامل مع هذ الجيل...)
مخ الهدرة: كي تبغي.... تعرف ما يسوس الملح.