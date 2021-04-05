تعرف مايسوس الملح

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
674
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
تعرف مايسوس الملح:
- محاور جيد انت في المعاملات التجارية.
- ومفاوض ماهر للحصول على مكاسب سياسية.
- اجبرت نفسك على تعلم استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
- وتعلت الكثير حول الصفقات والمعاملات الادارية.
- حنون انت ورقيق حين، يتعلق الامر بالرغبة في استمالة زوجة جديدة.
لكن حين يتعلق الامر ببناء جسر تواصل مع ابنك او ابنتك، تقول:
(الله غالب انا امي اجهل كيفية التعامل مع هذ الجيل...)
مخ الهدرة: كي تبغي.... تعرف ما يسوس الملح.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top