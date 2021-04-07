يا حقّا وسط المنكر..أبشر.

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
428
النقاط
521
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
إن من كوابيسك الفراق ،فأنت تتقي كلّ أسباب الجفاء ، وعلى سبيل المودّة تبذل نفسك وعمرك ومتاعك حتّى نفيسَه و لا تأبه بتاتا على إثر ذلك مما تلقاه ألوان المشقة و صنوف العذاب.

إن تفانيك في حبهم أقوى من غضبك عليهم، وإجحافهم في حقوقك عليهم أصغر من كرمك و أقل من رحابة صدرك، ولبسك حلّة الحِلْمِ أبهى و أروع من جلد النمر الذي تسربلوا به تجاهك.

إن ديدنك العفو ، وطريقك التجاهل، ولسانك الكلمة الطيبة ترجو بها مرضاة ربك.

إنّه أنت ، بقيّة الحياء الذي يكاد يرفع من الأرض،وملح الحياة التي يكاد يزول طعمها، و ألوان السعادة التي ثُكلت في ألوانها بفعل حضارة قرننا الموبوءة.

رسالتي لك أن لا تحسبنّ نفسك مفغلا إذا تغابيت وتجاهلت، ولا ذليلا إذا عفوت ، و لا ينقص منك أن تأخذ من نفسك و تزيد في غيرك.

🙏

وقال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر 10]

-فلان لبس لي جلد النمر كناية على أنه نصب لي العداوة و البغضاء.
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
428
النقاط
521
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال إلياس:
دمت مبدعا في سماء المنتدى آخي الكريم بمواضعيك القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
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الله يديم نبضك على الحق
بارك الله فيك
 
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