يا حقّا وسط المنكر..أبشر.

أبو مارية
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إن من كوابيسك الفراق ،فأنت تتقي كلّ أسباب الجفاء ، وعلى سبيل المودّة تبذل نفسك وعمرك ومتاعك حتّى نفيسَه و لا تأبه بتاتا على إثر ذلك مما تلقاه ألوان المشقة و صنوف العذاب.
إن تفانيك في حبهم أقوى من غضبك عليهم، وإجحافهم في حقوقك عليهم أصغر من كرمك و أقل من رحابة صدرك، ولبسك حلّة الحِلْمِ أبهى و أروع من جلد النمر الذي تسربلوا به تجاهك.
إن ديدنك العفو ، وطريقك التجاهل، ولسانك الكلمة الطيبة ترجو بها مرضاة ربك.
إنّه أنت ، بقيّة الحياء الذي يكاد يرفع من الأرض،وملح الحياة التي يكاد يزول طعمها، و ألوان السعادة التي ثُكلت في ألوانها بفعل حضارة قرننا الموبوءة.
رسالتي لك أن لا تحسبنّ نفسك مفغلا إذا تغابيت وتجاهلت، ولا ذليلا إذا عفوت ، و لا ينقص منك أن تأخذ من نفسك و تزيد في غيرك.
وقال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر 10]
-فلان لبس لي جلد النمر كناية على أنه نصب لي العداوة و البغضاء.
إن تفانيك في حبهم أقوى من غضبك عليهم، وإجحافهم في حقوقك عليهم أصغر من كرمك و أقل من رحابة صدرك، ولبسك حلّة الحِلْمِ أبهى و أروع من جلد النمر الذي تسربلوا به تجاهك.
إن ديدنك العفو ، وطريقك التجاهل، ولسانك الكلمة الطيبة ترجو بها مرضاة ربك.
إنّه أنت ، بقيّة الحياء الذي يكاد يرفع من الأرض،وملح الحياة التي يكاد يزول طعمها، و ألوان السعادة التي ثُكلت في ألوانها بفعل حضارة قرننا الموبوءة.
رسالتي لك أن لا تحسبنّ نفسك مفغلا إذا تغابيت وتجاهلت، ولا ذليلا إذا عفوت ، و لا ينقص منك أن تأخذ من نفسك و تزيد في غيرك.
وقال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر 10]
-فلان لبس لي جلد النمر كناية على أنه نصب لي العداوة و البغضاء.