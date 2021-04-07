يا حقّا وسط المنكر..أبشر.

إن من كوابيسك الفراق ،فأنت تتقي كلّ أسباب الجفاء ، وعلى سبيل المودّة تبذل نفسك وعمرك ومتاعك حتّى نفيسَه و لا تأبه بتاتا على إثر ذلك مما تلقاه ألوان المشقة و صنوف العذاب.



إن تفانيك في حبهم أقوى من غضبك عليهم، وإجحافهم في حقوقك عليهم أصغر من كرمك و أقل من رحابة صدرك، ولبسك حلّة الحِلْمِ أبهى و أروع من جلد النمر الذي تسربلوا به تجاهك.



إن ديدنك العفو ، وطريقك التجاهل، ولسانك الكلمة الطيبة ترجو بها مرضاة ربك.



إنّه أنت ، بقيّة الحياء الذي يكاد يرفع من الأرض،وملح الحياة التي يكاد يزول طعمها، و ألوان السعادة التي ثُكلت في ألوانها بفعل حضارة قرننا الموبوءة.



رسالتي لك أن لا تحسبنّ نفسك مفغلا إذا تغابيت وتجاهلت، ولا ذليلا إذا عفوت ، و لا ينقص منك أن تأخذ من نفسك و تزيد في غيرك.

وقال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر 10]