هل ورد عن بعض الصحابة أنهم إذا أرادوا أن يفترقوا من مجلس قرأ أحدهم سورة العصر؟

السؤال:

الجواب

فتاوى دروس شرح كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عدد 939 سؤال وجواب