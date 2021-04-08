هل ورد عن بعض الصحابة أنهم إذا أرادوا أن يفترقوا من مجلس قرأ أحدهم سورة العصر؟

Ma$Ter

Ma$Ter

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هل ورد عن بعض الصحابة أنهم إذا أرادوا أن يفترقوا من مجلس قرأ أحدهم سورة العصر؟

السؤال:
لقد سمعت أنه ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا جلسوا مع بعضهم البعض، ثم أرادوا أن يفترقوا قرأ أحدهم سورة العصر، فهل هذا من السنة؟
الجواب:
نعم كانوا يفعلون هذا يتواصون بالحق من أجل قوله تعالى {وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: 3]
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فتاوى دروس شرح كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عدد 939 سؤال وجواب
 
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